Razlike u stavovima Trampa i njegovih kandidata

Kandidati novoizabranog predsednika Donalda Trampa za najviše položaje u njegovoj administraciji, izložili su drugačije stavove od Donalda Trampa na pretresima za potvrdu njihovih nominacija, i to od pitanja Rusije, Irana, slobodne trgovine do širenja nuklearnog naoružanja. Mnoga od tih neslaganja odnose se na ključne teme koje je njujorški biznismen isticao na svom putu do Bele kuće.

Podizanje zida duže granice s Meksikom da bi se zaustavila ilegalna imigracija bilo je jedno od glavnih obećanja Donalda Trampa. Ali kada je o tome bio upitan na pretresu za potvrdu nominacije za novog sekretara za unutrašnju bezbednost, marinski general Džon Keli nije bio toliko oštar kao njegov budući šef.

“Fizička barijera sama po sebi neće rešiti to pitanje.”

Još jedna Trampova tema je uspostavljanje prijateljskih odnosa sa Rusijom.

“Zar ne bi bilo sjajno da se slažemo sa Rusijom i drugim zemljama, i da zajedno, krenemo na Islamsku državu i srušimo je? Zar to ne bi bilo dobro?”

Međutim, Trampov kandidat za novog šefa Pentagona, Džejms Metis, Rusiju ubraja u jednu od najozbiljnijih opasnosti po SAD.

“Mislim da je u ovom trenutku najvažnije da priznamo realnost u vezi sa Rusijom, i priznamo da Putin nastoji da razbije NATO.”

Trampovi kandidati su se distancirali od njega i u vezi sa Transpacifičkim trgovinskim partnerstvom. Postavlja se pitanje kako će sve to da se odvija kada jednom bude uspostavljena nova administracija.

Analitičar Instituta Brukings Džon Hudak dovodi u pitanje rad tog tima rivala

“Ne postoje nikakvi dokazi iz predizborne kampanje da Donald Tramp toleriše neslaganja u svom timu. Zato mislim da je to pravi izazov za njegovo naredne poteze.”

Ali za sada, Trampu izgleda ne smeta što će neki od njegovih najpouzdanijih savetnika nuditi drugačija mišljenja od njegovih.

“Rekao sam im da budu autentični i da kažu šta god žele da kažu. Ne treba da brinu o meni.”

Senatski odbori drugu nedelju održavaju pretrese o potvrđivanju Trampovih kandidata, pre nego što svi članovi Senata budu glasali “za” ili “protiv” onih koji to prethodno ispitivanje prođu uspešno.