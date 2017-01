Tramp i Srbija - relaksacija, bez velike promene?

Novi predsednik Amerike Donald Tramp povukao je prve poteze – među njima je i odluka da otpusti oko 80 ambasadora širom sveta koje je postavio bivši predsednik Barak Obama. Ambasador u Srbiji Kajl Skot nije na spisku onih koji treba da se vrate u Vašington – kako je izjavio, od nove administracije je već dobio nalog za buduće poslove.

Logično je da svaki novi predsednik donese promene, kaže ambasador Skot o novom predsedniku Amerike i dodaje da treba dati novoj administraciji vremena da bi se videlo u čemu su razlike.

"Što se tiče Balkana, ja još nisam čuo ništa od nove administracije što bi značilo da će biti velike promene u našoj politici u ovom regionu. To znači da smo mi još uvek za integraciju u EU, za pomirenje među zemljama ovog regiona, i ja očekujem istu politiku i u novoj administraciji", izjavio je ambasador Skot.

I novinarka Ljiljana Smajlović ne očekuje velike promene u američkoj politici prema ovom delu sveta. Ja ne vidim da Trampa nešto posebno zanima naš region, niti da on ima bitno druga-čiju ideju nego što su imali njegovi prethodnici, kaže Smajlović u razgovoru za Glas Amerike.

"Mi samo očekujemo da ako se relaksiraju odnosi između Moskve i Vašingtona, da ćemo mi biti pod manjim pritiskom da uvodimo sankcije Rusima. I uopšte, ja mislim da je za nas dobro da olabavi sukob i da olabavi hladni rat. Prema tome, korist, po mom mišljenju, će biti kolateralna korist, uzputna korist od toga što će možda da se prebaci ovaj čovek Tramp više na Kinu, a ovi su bili koncentrisani na Putina", rekla je Smajlović.

Spoljnopolitički koemntator Boško Jakšić takođe, očekuje lakše vreme za Srbiju: "Ukoliko dođe do otopljavanja, onda može situacija da se relaksira i da nama zaista bude lakše, jer onda vas neće toliko pritiskati i neće biti toliko osetljivi na bilo kakve korake koje vi pravite ka jednom, ili ka drugom partneru", kaže Jakšić.

Kao i čitav region, i Srbija bi, po mišljenju sagovornika Glasa Amerike, mogla da ima indirektne koristi od moguće relaksacije odnosa na liniji Moskva – Vašington. Mada, velikih promena sigurno neće biti:

"Što se nas tiče – ja isto mislim da su to nijanse. Znači, neće nam vratiti Kosovo, neće reći izvinite što smo vas bombardovali, mislim da ništa od toga ne treba da očekujemo", kaže Smajlović. "Ali ipet, neke koristi od toga što neće biti taj hladni rat najgori između Rusije i Vašingtona, ja mislim da je to dobro za nas u svakom pogledu."

Najveću nepoznanicu i dalje predstavlja spoljna politika novog predsednika SAD – prve naznake su možda predstavljene javnosti, ali i dalje ostaje pitanje šta će biti spoljnopolitički prioriteti Donalda Trampa.

Boško Jakšić podseća da je Tramp protiv intervencionizma i vojnog mešanja, a istovremeno kaže kako vojno mora sa satre Islamsku državu. "U odnosima prema Kini spreman je da otvori veliki trgovinski rat sa Kinom, a onda hoće da brani interese SAD, koji bi bili ozbiljno poremećeni u jednoj takvoj situaciji", kaže Jakšić.

Stavljajući u svojoj politici Ameriku na prvo mesto, otvara se pitanje starih decenijskih savezništava, a čini se da je Evropa najzabrinutija nakon Trampovog inauguracionog govora

"Ja ne umem još da razaberem da li je ovo stvarno nešto bitno drugačije. Ali, ovo je bitno drugačiji ton", kaže Smajlović. "Ovaj napad na Merkelovu, možda je to samo zbog migranata, možda on samo hoće da kaže njoj – voleo bih neke druge lidere koji će, kad su migranti u pitanju da pevaju istu pesmu koju ja pevam. Ali ipak, ovakav atak na Evropsku uniju je neobičan. To je nešto novo, to čak nismo čuli ni u toj kampanji".

Nakon samo dva dana na poziciji predsednika SAD teško govoriti o tome kako će izgledati Amerika i svet nakon Trampovog mandata. Ali, neke stvari su ipak sigurne – Donald Tramp je nešto sasvim novo u američkoj politici i sa njim verovatno nikada neće biti nezanimljivo.