Trajković: Šta je to štetna politika?

Poruka premijera Vučića da politički predstavnici Srba sa Kosova do kraja godine povuku sve štetne odluke je potpuno nejasna i govori da Beograd nema jasnu strategiju i politiku kad je Kosovo u pitanju, rekao je u intervjuu za Glas Amerike potpredsednik Srpskog nacionalnog foruma Momčilo Trajković. On smatra da će srpski političari sa Kosova ipak morati da poslušaju Beograd, jer ih je Beograd i stvorio.

Trajković kaže da je od strane Beograda krajnje neodgovorno govoriti o štetnoj politici u momentu kad, kako je kazao, ne postoji jasna i ozbiljna strategija i politika Srbije kad je Kosovo u pitanju. Posebno je kaže neozbiljno ostaviti predstavnicima Srpske liste da oni definišu šta je to štetna politika.

„Da su oni znali koja je štetna politika oni ne bi tu štetu ni pravili. Dakle premijer Vučić je morao da kaže otvoreno i jasno svima o kojoj štetnoj politici se radi. Drugo, plašim se da ukoliko nije postigao dogovor sa međunarodnom zajednicom, napravio je konsenzus ili stupio u kontakt i sa kosovskim vlastima da će predstavnici Srpske liste biti kao i direktor kancelarije Đurić, šetaće na rubovima Kosova, oko Kosova, do Prokuplja, Krušumlije, Medveđe, a neće moći da uđe ovde da sprovede politiku. Jedna takva politika može samo da i to malo snage koje ta takozvana Srpska lista ima da bez te snage i ostane i opstane, jer prosto ne mogu da verujem da će kosovska politika, pa i međunarodna politika dozvoliti da se predstavnici Srba u parlamentu Kosova ponašaju kao predstavnici Vlade Srbije“, kaže Trajković.

Trajković kaže da će predstavnici Srpske liste ipak morati da slušaju Beograd šta god da od njih traži, jer ih je kako je kazao Beograd stvorio.

„To nije autentična srpska kosovsko-metohijska politika, već je to politika daljinskog upravljača, prema tome oni koji su pristali da budu upravljani daljinskim upravljačem treba da slušaju, u protivnom onda oni čine štetu, ne državnoj politici Srbije, nego čine štetu onoj politici koja je trenutno na vlasti. Dakle, radi se o partijskoj politici, radi se o tome da ne postoji državna politika, radi se o ljudima koji su poslušnici, koji su dovedeni da slušaju. Oni će morati da slušaju ili će nestati, ili će po formuli Beogradske politike postati izdajnici“, smatra Momčilo Trajković.

Potpredsednik Srpskog nacionalnog foruma smatra da zbog novonastale situacije u redovima Srpske liste, što je za posledicu kako kaže imalo podelu na izdajnike i patriote, Vulinove i Vučićeve, Mustafine i Vučićeve i slično, neko treba da snosi odgovornost.

„Na žalost oko Kosova koliko ja pamtim nikad niko nije odgovarao, prema tome ne verujem da će ovde neko odgovarati, ali očigledno se zna ko je odgovoran. Pre svega premijer Aleksandar Vučić ili da budemo konkretniji onaj koji je zadužen za Kosovo i Metohiju u Srbiji, a to je direktor Kancelarije za KiM Marko Đurić. Do juče je govorio o jedinstvu, o strategiji koju oni sprovode, da su svi drugi krivi samo je Srpska lista i gospodin Đurić u pravu. Sada odjednom se pokazuje sasvim drugačije. Očigledno je da u temeljima te politike nešto nije bilo u redu, jer su oni bili posvađani i pre nego što su oni bili izašli. Oni su neke oprali od izdaje ili kako su ih nazivali izdajnicima, ugradili ih u temelje politike, da bi posle toliko godina ponovo došlo do rascepa na toj izdaji. Dakle, postavlja se pitanje zašto Đurić nije kontrolisao taj tim koji on vodi. Očigledno je da je nešto mnogo trulo i da su oni koji upravljaju daljinskim upravljačem pritisnuli pogrešno dugme“, kazao je Trajković za Glas Amerike.

Do raskola unutar Srpske liste došlo je pre dve nedelje kada je premijer Kosova smenio Ljubomira Marića iz Srpske napredne stranke sa mesta ministra za lokalnu samoupravu, a za novu ministarku imenovao Mirjanu Jevtić iz Pokreta Socijalista.

Nakon toga, četvoro poslanika Srpske liste članovi Pokreta Socijalista i Slobodan Petrović iz Samostalne liberalne stranke odmrzli su posle dva meseca bojkota svoje aktivnosti i vratili se u skupštinske klupe.