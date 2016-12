2016 - teška godina za Srbiju i region

2016. godinu, u principu nije teško opisati – bila je to godina koja je logično sledila 2015-tu, u kojoj je migrantska kriza nastavila da preti, a terorizam sejao žrtve globalno, po čitavoj planeti. Kriza EU produbljena je Brexitom, a Srbija je imala još jedne vanredne izbore.

Građanima 2016-te sigurno nije bila laka, a zapravo, malo je onih koji su od godine za nama očekivali da bude jednostavna:

"2016. bila je prilično teška, prilično, ne samo za region, ne samo za Srbiju, za Kosovo, nego uopšte u svetu jer imamo probleme: kriza izbeglica, imamo terorizam u porastu", kaže novinar Fahri Musliu.

"Ovo što je prvi put ove godine, što je okićen Beograd tri meseca ranije ili dva meseca, potpuno svejedno. I onda u stvari imaš taj neki osećaj da su pokušali da te lažu da je Nova godina pre nego što je stigla. A u stvari kad malo bolje razmisliš je cela ideja da ne primetiš da će ponovo biti stara godina. I da od tog kićenja i simulacije novog se zapravo prikriva da je zapravo sve, sve će biti staro i sve je ista priča", navodi novinarka Olja Bećković.

Možda je moglo i bolje, tek Srbija je u 2016-toj laganim ritmom nastavila da otvara poglavlja u pregovorima sa Evropskom unijom. Odnosi Beograda i Brisela su manje-više bili korektni, ali se sada, više nego ranije, oseća kriza u EU, zamor od proširenja, pa i sam Brexit.

"Bez obzira što ovde u Srbiji postoje kritički glasovi protiv premijera Srbije. Optužuju ga za autoritarizam, medjutim, izgleda da on ipak uspeva da balansira i da Srbiju na neki način gura put Evrope", smatra Musliu.

U 2016-toj Vlada je ostala dosledna u politici da neće da uvodi sankcije i kvari odnose sa Rusijom. Zapravo, čini se odnosi Beograda i Moskve nikada nisu bili bolji – od poseta predsednika i premijera Srbije Rusiji i podrške Moskve u naporima Srbije da spreči da Kosovo postane članica Unesco, do zajedničkih vojnih vežbi i poklona u vidu helikoptera, tenkova i bornih kola – sve ukazuje na sve jače prisustvo Rusije u Srbiji:

"Ne mislim da se Srbija okreće Rusiji više nego Evropi. Ovo što je dobio od Rusije pod znacima navoda kao poklon, te avione, ja mislim da tu nešto više ima propagandni cilj nego što ima neku drugu težinu", dodaje Musliu.

Vanredni parlamentarni izbori održani su proletos, a oni su osim lošijih rezultata naprednjaka doneli nova lica u parlamentu – Šešeljevi radikali, DSS, Dveri i Dosta je bilo osvojili su poverenje birača i zauzeli klupe. Na formiranje Vlade se čekalo nekoliko meseci, u parlamentu se poslanici svađaju više nego ikad, a dve teme su obeležile domaću političku scenu u 2016-toj: sve teža medijska situacija i slučaj Savamala:

"Ministar policije je tužio NIN zbog naslovne strane: “Glavni fantom iz Savamale” i rekli su, to je jedan od najmunjevitijih sudskih sporova, koji je obavljen. Dakle, mi ne znamo šest meseci šta se desilo u Savamali, sedam meseci. Ali zato su skupljeni dokazi i sve što je potrebno da se NIN krivično nadje pred sudom za tu strašnu klevetu", ocenjuje Olja Bećković.

Iz ugla regionalnih odnosa 2016-ta je godina za zaborav. Varnice su sevale na sve strane: u Bosni i Hercegovini nikada nije bilo teže, Republika Srpska je održala svoj referendum, u Crnoj Gori su izbore pratili nemili događaji, između Srbije i Hrvatske cele godine bilo je koškanja.

Kosovo je prepreka za bolje odnose Beograda i Tirane, kaže Fahri Musliu, govoreći o odnosima Srbije i Albanije, koji su obeležili 2016-tu. Teške odnose dodatno je opteretio i dron sa zastavom velike Albanije, koji je letos poleteo na zvaničnoj utakmici reprezentacija dve zemlje u Beogradu:

"On je dizao te neke tenzije ovde u Srbiji što je možda i logično, svaka strana reaguje na svoj način. Medjutim zahvaljujući premijerima i jedne i druge strane, mislim da se tu radi vrlo pametno. Velika je to stvar da se normalizuju i da se poboljšaju odnosi izmedju Tirane i Beograda", kaže Musliu.

Ekonomija je bila velika tema u 2016-toj – fiskalni deficit je smanjen, rast BDP-a je iznad prognoza i očekivanja, izvoz i investicije takođe. Naspram ovih pokazatelja koje su Vlada i premijer često isticali, ekonomski analitičari upozoravaju da je Srbija i dalje na začelju regiona i da ključne reforme nisu sprovedene:

"Naravno da niko ne živi bolje. I ja stvarno se užasavam. Premijer je savladao jednu neverovatnu tehniku te prvo hipnoze tim ciframa. Ja sam pokušavala to da pišem dok on to govori, medjutim, nema šanse. Pa to, mozak ti se raspadne. I to onda kad shvatiš, kad želiš da zapišeš šta je on rekao, onda shvatiš da je to nemoguće zapisati i da on to upravo i radi. Ti samo ostaješ pod utiskom jednog čoveka, kao uuuu, 13, 4 miliona, četiri i 324… Uglavnom to nikada nisu pune cifre", konstatuje Olja Bećković.

U 2016-toj ponovo je otvorena direktna linija Beograd-Njujork, a Novak Đoković je i dalje broj jedan u našim očima, ali više nije broj jedan na svetskoj listi. 2016-tu i u svetu, i u Srbiji pamtićemo i kao godinu u kojoj su nas napustili mnogi veliki umetnici – ostaje nada da će 2017-ta makar na tom polju biti mirnije.

A da li ćemo živeti bolje – malo je verovatno, ali i za to uvek postoji nada.