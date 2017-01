Mej za obnovu "specijalnih veza" Britanije i SAD

Britanska premijerka Tereza Mej spremna je da pozove na obnovu “specijalnih odnosa” sa Sjedinjenim Državama, dok se Britanija priprema da napusti Evropsku uniju, a predsednik Donald Tramp počinje svoj mandat na položaju američkog lidera.

Tereza Mej je time predočila suštinu svoje američke posete kada se juče obratila donjem domu britanskog Parlamenta, rekavši da specijalni odnos omogućava liderima obe zemlje da govore iskreno o medjusobnim pitanjima.

“Kada se radi o mojoj poseti Sjedinjenim Državama, drago mi je da sam u prilici da se sastanem sa predsednikom Trampom na samom početku njegovog mandata. To je znak jačine specijalnih odnosa izmedju Brianije i Sjedinjenih Država, specijalnog odnosa koje on i ja nameravamo dalje da gradimo. Medjutim, takodje mogu da kažem lideru naše opozicije, da ne strahujem da otvoreno govorim sa predsednikom Sjedinjenih Država i da sam u stanju da to učinim jer imamo taj specijalni odnos, koji Korbin nikada ne bi imao sa SAD.”

Mej je danas poletela iz Londona za Filadelfiju pred sutrašnju posetu Beloj kući. Ona će biti prvi strani lider koji će se sastati sa Trampom u Vašingtonu od kako je on preuzeo položaj.

Tereza Mej danas treba da govori na skupu republikanskih članova Kongresa u Filadelfiji gde će, prema unapred pripremljenom govoru, naglasiti istoriju odnosa koji su, kako se izrazila, “stvorili moderan svet.” Tramp i potpredsednik Majk Pens će takodje prisustovati današnjem republikanskom skupu.

Oba lidera su preduzela korake sa ciljem da reformišu medjunarodne odnose svojih zemalja, posebno putem trgovine. Britanija napušta Evropsku uniju, dok se Tramp povukao iz Transpacifičkog trgovinskog partnerstva što sa sobom povlači pregovore o novim trgovinskim sporazumima širom sveta.