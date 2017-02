UN: "Ne smemo slabiti program za zaštitu izbeglica"

Šef Agencije UN-a za izbeglice, UNHCR-a, Filipo Grandi, kritikovao je restrikcije američkog predsednika Donalda Trampa na prijem izbeglica i imigranata iz sedam zemalja sa muslimanskom većinom.

"Podelimo malo teret, ne kažem pola miliona ljudi, ali bar nekoliko hiljada. To je gest koji je po meni važan u medjunarodnom sistemu za zaštitu izbeglica. Ako oslabimo taj program, kao što su to učnile Sjedinjene Države, to je veoma opasno slabljenje medjunarodne solidarnosti za izbeglice.", rekao je Grandi .

On je takodje istakao da se protivi obustavi zaštitnog raseljavanja ponudjenog ljudima koji beže od rata i uništenja. On je takodje komentarisao sugestije o "kreiranju bezbednih zona", u Siriji, za koje je Tramp nedavno izrazio interes, rekavši da one "ne bi bile dovoljno bezbedne" za povratak ljudi, zbog terorizma u toj zemlji i broja različitih grupa umešanih u sirijski konflikt.