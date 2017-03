Svetski lideri pozdravljaju ton govora, čekaju detalje politike

Svetski lideri pažljivo su slušali sinoćni govor Donalda Trampa Kongresu. Američki predsednik govorio je o predanosti Sjedinjenih Država NATO-u i planovima za uspostavljanje novog globalnog trgovinskog sistema.

Govor Donalda Trampa možda je bio usmeren ka domaćoj publici – predsednik je više puta obećao da će Amerika biti na prvom mestu – ali njegov nastup pratili su ljudi širom sveta.

“Američko liderstvo, zasnovano na vitalnim bezbednosnim interesima, je nešto što delimo sa svojim saveznicima širom planete. Snažno podržavamo NATO, savez utemeljen na vezama iz Dva svetska rata, koji je oborio fašizam, i iz Hladnog rata, zahvaljujući kojima je poražen komunizam. Ali naši partneri moraju da ispune svoje finansijske obaveze.”

Trampov topliji ton je pozdravljen, kaže Ien Bond iz londonskog Centra za evropske reforme, koji je govorio za Glas Amerike putem Skajpa.

“On nije ponovio opasku da je to to zastarela organizacija i naglasio je značaj NATO-a. Ali, ispod te površine, on i dalje govori u smislu da članice NATO-a treba da plate svoje račune, kao da je Amerika neka vrsta telohraniteljskog servisa.”

Predsednik Tramp obećao je jedno od najvećih povećanja troškova za odbranu u američkoj istoriji.

“Mislim da mu čak i mnogi republikanci govore da je greška srezati američku pomoć inostranstvu i budžet Stejt Departmenta da bi finansirao to veliko povećanje vojne potrošnje.”

Smanjenje američkog angažovanja u stranim zemljama verovatno će se doživeti kao dobra prilika za drugu najveću svetsku ekonomiju, kaže Dejvid Keli, direktor istraživačke grupe “China Policy” sa sedištem u Pekingu.

“Tramp je ponovo ostavio otvorenim veliki prostor za Kinu da ga eksploatiše u diplomatskom smislu.”

Donald Tramp je posebno pomenuo Peking kada je ponovio optužbe da globalni trgovinski sistem ne ide u prilog Americi.

“Izgubili smo 60.000 fabrika od kada se Kina pridružila Svetskoj trgovinskoj organizaciji 2001.”

Tramp nije direktno pomenuo zabranu putovanja za građane sedam zemalja sa muslimanskom većinom - zabranu koja je oborena na sudovima. Mimo obećanja da će uništiti terorističku grupu Islamska država, nije bilo pomena Afrike – područja kome je njegov prethodnik posvećivao veću pažnju.

“U prvih mesec dana, nismo čuli gotovo ništa od ove administracije o tome kakva će biti njegova politika prema Africi. Nemamo zamenika državnog sekretara, mnoga ambasadorska mesta su upražnjena, između ostalih u Južnoj Africi", ističe Stiven Grazd iz Južnoafričkog instituta za međunarodne odnose.

Umereniji ton Trampovog govora generalno je dobro prihvaćen i pozdravljen. Međutim, analitičari kažu da mnogi svetski lideri žele da čuju više političkih detalja o tome kako će predsednik Tramp održati obećanje o “novom poglavlju veličine Sjedinjenih Država.”