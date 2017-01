Stefanoviću oslobađajuća presuda, NIN-u novčana kazna

Posle privatne tužbe ministra policije Nebojše Stefanovića, Viši sud u Beogradu kaznio je nedeljnik kaznom od 300.000 dinara zbog teksta "Nebojša Stefanović glavni fantom iz Savamale". Posle presude, glavni i odgovorni urednik NIN-a Milan Ćulibrk najavio žalbu, ali i još odlučnije insistiranje NIN-a na rešavanju slučaja Savamala.

Posle kazne od 300.000 dinara, koju im je svojom presudom izrekao Viši sud u Beogradu zbog teksta “Nebojša Stefanović glavni fantom iz Savamale”, glavni i odgovorni urednik nedeljnika NIN Milan Ćulibrk izjavio je danas da će se NIN žaliti Apelacionom sudu i da će, ako treba, ići i do suda u Strazburu.

U današnjoj izjavi posle odluke Višeg suda, Ćulibrk je poručio da ova presuda neće uplašiti novinare ovog nedeljnika.

"Ako je neko mislio da će na ovaj način da nas utiša i smiri grdno je pogrešio, zato što nas je ovo učvrstilo u nameri da svakog 24. u mesecu pišemo o tome šta se zbivalo u Savamali i da tražimo odgovore. Ako Nebojša Stefanović nije glavni fantom iz Savamale, a ko je onda? I nećemo prestati da postavljamo to jedno te isto pitanje, sve dok se zaista ne bude utvrdilo ko je te noći rušio, i ko nije reagovao da spreči", rekao je Ćulibrk.

On je izjavio i da će NIN morati da plati i sudske troškove i zateznu kamatu, počev od 29. novembra kada je održano prvo i jedino ročište. Takođe, on je rekao da ga je fascinirala brzina kojom je ceo spor okončan, s obzirom da je to bila privatna tužba građanina Nebojše Stefanovića.

Osam meseci posle rušenja u Savamali nema nikakvih pomaka u istrazi tog slučaja, dok je Stefanovićeva privatna tužba protiv NIN rešena za samo četiri meseca, dodao je Ćulibrk.

"Mi protiv građanina Nebojše zaista nikada nismo imali ništa protiv, nego samo protiv ministra policije Nebojše Stefanovića, koga smatramo najodgovornijim što policija nije intervenisala u noći između 24. i 25. aprila, kada se rušilo u Savamali, kada su ljudi sa fantomkama na glavama i sa bagerima, porušili nekoliko zgrada u Hercegovačkoj ulici".

Ćulibrk je uočio i da se iz 29 stranica obrazloženja presude Višeg suda može pogrešno zaključiti da je NIN optužio Nebojšu Stefanovića da je organizovao i predvodio rušenje u Hercegovačkoj.

Ne, on je kriv zato što policija nije ništa uradila. Nismo mi njega optužili zato što je on nešto uradio, nego zato što policija nije ništa uradila, objasnio je Ćulibrk.