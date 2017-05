Srbiji zajam od SB za slučaj elementarnih nepogoda

Odbor izvršnih direktora Svetske banke odobrio je Srbiji zajam u iznosu od 66 miliona evra koji će joj pomoći u pružanju pomoći građanima ako dođe do elementarnih nepogoda. Sredstva, namenjena kupovini opreme i pružanju pomoći ugroženom stanovništvu, mogu da se koriste u slučaju elementarnih nepogoda i proglašavanja vanredne situacije u državi ili opštini, izjavio je Marko Blagojević iz Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima.

"Srbija se suočava sa sve češćim i težim prirodnim nepogodama, kao što su bile strašne poplave 2014. godine. Kad dođe do katastrofe siromašni su po pravilu najviše pogođeni. Ovaj projekat obezbeđuje vladi mehanizme da odmah pomogne ljudima kada dođe do katastrofe. On vladi omogućava da u momentu nepogode odmah može da koristi novac koji joj je na raspolaganju," izjavila je direktorka SB za zapadni Balkan Elen Goldstin.

Zajam za razvojne politike u oblasti upravljanja rizicima od elementarnih nepogoda sa opcijom odloženog povlačenja sredstava (CAT-DDO) je prvi ovakav zajam SB u Evropi.

Uslov je da je na delu ili na čitavoj teritoriji države proglašena vanredna situacija, a da bi uopšte naša država bila uzeta u razmatranje za dodelu zajma, uslov SB bio je da Srbija dokaže da radi na unapređenju sistema za upravljanje rizikom i na prevenciji, izjavio je Blagojević za RTS.

"Trideset miliona evra uloženo je u obnovu i unapređenje postojeće infrastrukture, 70 miliona evra među kojima je i novac Svetske banke su u ovom trenutku u realizaciji. Od tog novca se finansira izgradnja potpuno novih objekata za odbranu od poplava na teritoriji 20 lokalnih samouprava - tako da smo uspeli da SB dokažemo da se u meri u kojoj je to moguće bavimo prevencijom," rekao je Blagojević.

"Od poplava 2014. godine, Vlada Srbije postala je proaktivna u smanjenju rizika. Ovaj projekat je deo šireg nacionalnog programa, a Srbija je za tri godine postigla ono za šta su nekim drugim zemljama trebale decenije," izjavio je viši stručnjak Svetske banke za upravljanje rizicima od prirodnih nepogoda Joakin Toro.

Kako objašnjava Blagojević, da se ne bi dolazilo u situaciju da u trenutku elementarne nepogode tek počne da se identifikuje izvor sredstava za finansiranje obnove, to je urađeno na vreme, tako da novac bude na raspolaganju 48 sati od trenutka kada se Srbija obrati zahtevom za povlačenje tih sredstava SB.

Deponovana sredstva SB Srbija može da koristi ukupno 12 godina, a novac koji potroši, mora da vrati na isti račun kako bi ga, u slučaju potrebe, ponovo povukla.