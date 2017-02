Srbija - Kosovo: Međusobne optužbe za širenje propagande

Premijer Srbije Aleksandar razgovarao je u četvrtak u Raški sa predstavnicima Srba sa Kosova o i zatražio reakciju šefice evropske diplomatije Federike Mogerini i njenog tima na ponašanje Prištine, podsetivši da su iz Evropske unije jasno rekli da će reagovati ako neko prekrši sinoć postignuti dogovor.

Vučić je u pauzi sastanka kazao da se Priština bavi najprljavijom propagandom i pozvao Srbe da ne nasedaju na provokacije, ne navodeći o kakvim je provokacijama reč.

S druge strane predsednik Kosova Hasim Tači poručio je da je razočaran i zabrinut u vezi, kako je kazao, propagandističkom kampanjom u starom stilu Srbije, koja nastavlja da huška strah i međuetničku mržnju kod srpske zajednice, pre svega na severu Kosova.

Inače na Kosovu su proteklih dana tenzije podignute zbog zida u severnoj Mitrovici koji je izgradjen pre oko dva meseca, a pre dva dana je istekao rok koji je putem rezolucije Skupštine dat Vladi Kosova za uklanjanje tog zida.

Srbi sa severa Kosova poručuju da jednostrano rušenje zida može da izazove sukobe.

Predsednik Kosova Hašim Tači poručio je u četvrtak u pisanoj izjavi dostavljenoj medijima da, kako je naveo “ova propaganda kojom upravlja Srbija, teži zastrašivanju građana Kosova koji žive na severu i teži ometanju procesa njihovog potpunog integrisanja u institucije Republike Kosova”.

"Tokom čitave dosadašnje istorije, država Srbija je manipulisala radi njenih političkih ciljeva i pravila žrtve od srpske zajednice koja živi na Kosovu. Posledice ovakvog pristupa su destruktivne i evidentne su i danas. Tim povodom, želim da uverim srpsku zajednicu koja živi na Kosovu da ništa loše nikada neće da im se dogodi od strane bezbednosnih institucija Republike Kosova, koje su demokratske i koje štite živote svih građana gde kod da se nalaze, nezavisno od njihove etničke pripadnosti", naveo je Hašim Tači.

On je od EU i NATO zatražio da "pošalju primedbu Srbiji da se suzdržava od scenarija huškanja u nove konflikte na Kosovu i u regionu", ističući da i Kosovo i region imaju potrebu za jačanjem saradnje, dobrosusedstva i "ubrzanjem procesa integracija u EU i NATO, kao glavnog uslova za dugoročni mir i bezbednost".

Tači je pre dva dana kazao da se o zidu u Severnoj Mitrovici neće razgovarati sa srpskim vlastima u Briselu i da je to je unutrašnje, ustavno i zakonsko pitanje Kosova.

Nebojša Jović iz Srpskog nacionalnog veća Kosovske Mitrovice kaže da je izgradnjom ovog zida šteta više napravljena samim Srbima nego Albancima, jer je kako kaže sagrađen unutar teritorije severne Mitrovice, a ne pored samog mosta. Ipak on smatra da bi eventualno jednostrano rušenje zida bio loš potez.

“Ovo je jedna vrlo opasna igra koja može da napravi velike problem, jer Priština je pre nekoliko godina pokušala da napravi nasilan prodor na severu pa je to rezultiralo barikadama. Mislim da ne bi smeli takav kiks da naprave ponovo. S druge strane, ovi od Beograda nametnuti predstavnici Srbi na Kosovu, očigledno ne znaju šta rade, jer se sami upetljaju u neke probleme i njihovo navodno rešavanje”, rekao je Jović.

I Milica Andrić iz Nevladine organizacije Aktiv u severnoj Mitrovici kaže da je praksa pokazala da jednostrani potezi vode u nasilje i da bi trebalo malo više razumevanja sa obe strane.

“Mislim da u prištinskoj vlasti nisu dovoljno shvatili kakvu poruku šalje potporni zid ili zid kako ga oni vide. On prvenstveno simbolizuje strah srpske zajednice prema albanskoj zajednici i isto tako smatram da mediji malo greše jer ne naglašavaju dovoljno ono što je pozitivno, što se iz svega toga desilo a to je da će glavni most ipak biti otvoren za saobraćaj”, kaže Milica Andić.

Poslanici Skupštine Kosova usvojili su krajem prošle godine Rezoluciju kojom se tokom ovog meseca zahteva rušenje zida u severnoj Mitrovici, koji je izgrađen početkom decembra 2016 godine.