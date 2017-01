Srbija nastavlja da goni Haradinaja, Francuskoj - reciprocitet

Srbija će primenivati princip reciprociteta prema poternicama Interpola Francuske, najavila je danas ministarka pravde Srbije Nela Kuburović posle odluke suda te zemje da oslobodi bivšeg premijera Kosova Ramuša Haradinaja, uprkos poternici Srbije iz 2004-te godine.

Nakon odluke francuskog suda da oslobodi bivšeg kosovskog premijera i lidera Alijanse za budućnost Kosova Ramuša Haradinaja, Vlada Srbije na današnjoj hitnoj sednici odlučila je ubuduće da primenjuje pravilo reciprociteta u slučaju poternica drugih zemalja.

Ministarka pravde Nela Kuburović je na današnjoj konferenciji za medije istakla da je istraga protiv Haradinaja za ratne zločine nad civilima proširena, da sada postoje novi svedoci i da će srpsko pravosuđe nastaviti postupak protiv njega:

"Neko ko je osuđen, odnosno za koga se vodi postupak za ratne zločine zbog zverskog ubijanja, mučenja, silovanja, torture, ukoliko ne bude izručen Srbiji – istom merom ćemo uzvratiti na zahteve koje bude Francuska uputila prema nama."

Na pitanje da li će se to odnositi i na osumnjičene za terorizam za kojim je raspisana poternica, Kuburovićeva je odgovorila potvrdno i objasnila da to ne znači da će ta lica biti puštena na slobodu, jer ekstradicioni pritvor može da traje do godinu dana.

Sličan stav danas je izneo i ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić, koji je rekao da Evropska unija ima neke principe, među kojima je i kažnjivost ratnih zločina:

"Ali ako se političke odluke stavljaju iznad svih ovih vrednosti i principa, a za Haradinaja postoji jasna optužnica, postoji i istraga o novim slučajevima, ako ljudi koji su nesumnjivo počinili ratne zločine, ako su političke odluke iznad toga, onda i Srbija zadržava pravo da se na isti način ponaša i kad su drugi interesi u pitanju."

Direktor Vladine Kancalarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić je rekao da će Srbija nastaviti sa gonjenjem svih okrivljenih i optuženih za ratne zločine, bez obzira na nacionalnu pripadnost. On je istakao da je Vlada Srbije pozvala sve članice EU i ostale države da poštuju pravila međunarodnog prava i poternice Interpola i da ne donose političke odluke u tim slučajevima.