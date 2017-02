Marković u Beogradu: Međusobno poštovanje Srbije i CG

Prvu zvaničnu posetu stranoj zemlji kao novi premijer Crne Gore, Duško Marković obavio je u petak razgovorima u Beogradu sa srpskim kolegom Aleksandrom Vučićem - teme susreta bile su od evropskih integracija, do potrebe gradnje bržeg autoputa Beograd-Podgorica-Bar.

Srbija i Crna Gora imaju dobre prijateljske odnose, članstvo u EU je spoljnopolitički cilj obe zemlje i postoji dobra bilateralna saradnja po tom pitanju, izjavio je premijer Srbije Aleksandar Vučić posle susreta sa crnogorskim premijerom Duškom Markovićem i dodao da Beograd odluke koje donosi Crna Gora ne doživljava kao bilo kakve pretnje.

"Crna Gora je na putu da postane članica NATO, Srbija to nije. Srbija želi da očuva svoju vojnu neutralnost. Srbija poštuje suverene odluke Crne Gore, kao što Crna Gora poštuje odluku Srbije da bude vojno neutralna i da ne traži prijem u NATO. Mislim da to govori o međusobnom poštovanju, o korektnom odnosu. Svako ima pravo da donosi svoje odluke."

Tema susreta dva premijera su bili i ekonomski i trgovinski odnosi i u tom smislu je razgovarano i o potrebi da se Srbija i Crna Gora spoje bržim autoputem, trasom Beograd – Podgorica – Bar. U Srbiji je posebno važna deonica Požega - Boljare, dok je Duško Marković poručio da Crna Gora ima obezbeđena sredstva za taj projekat:

"Mi ćemo nastaviti nakon završetka prve deonice autoputa do Mateševa odmah nastavak gradnje puta do Boljara, do Andrijevice. Već smo u pregovorima i imamo obezbeđena sredstva za nastavak tog projekta i zaista me raduje vaša odlučnost, bez obzira na finansijske i druge izazove o kojima ste govorili, da ćete ići u pravcu spajanja crnogorskog dela autoputa sa vašom putnom infrastrukturom."

Veliki deo današnje konferencije za novinare bio je posvećen nedavnim pregovorima u Briselu – Vučić je zatražio od Evropske unije i kosovskih vlasti da kažu šta hoće od Srbije, jer, kako je rekao, nisu u stanju ni 15 minuta da poštuju dogovoreno i stalno menjaju pravila.

Zbog naše reakcije juče, danas imamo mir, rekao je Vučić i naglasio da strani ambasadori neće određivati gde će Srbija raspoređivati svoje policijske jedinice.