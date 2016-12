Slovenci ponosni na Melaniju Tramp

20. januara, bivša manekenka Melanija Tramp biće prva žena rođena u inostranstvu koja je postala prva dama Sjedinjenih Država u skoro dve stotine godina. Pre ove godine, većina Amerikanaca nije znala mnogo toga o Melaniji Tramp ili zemlji njenog rođenja, bivšoj jugoslovenskoj republici Sloveniji. Dopisnik Glasa Amerike Luis Ramirez posetio je Sloveniju da bi saznao nešto više o poreklu Melanije Tramp i faktorima koji su oblikovali njenu ličnost.

Slovenija vizuelno podseća na bajke – idilična mala zemlja sa zamkovima na brežuljcima i visokim božićnim jelkama. Kako Slovenci to vide – Melanija Tramp je proslavila njihovu zemlju.

“Slovenija? Šta je to Slovenija? Da li je to vrsta hrane, marka automobila? Niko ne zna da je to zemlja. Niko nije znao da smo mi nacija i da je Melanija iz Slovenije. Ovo je velika šansa da zemlja od dva miliona ljudi konačno dobije svoje mesto u Evropi, u svetu”, smatra Jakob Šušterič, građanin Slovenije.

Stane Jerko je fotograf koji je otkrio Melaniju, tada ćutljivu tinejdžerku, na jednoj modnoj reviji.

“Bila je visoka i vitka, sa dugom kosom i dugim nogama, zato sam mislio da ima predispozicije da bude foto model. Zapazio sam ne samo njenu lepotu nego i – mada to možda zvuči čudno – njenu unutrašnju energiju.”

Ta energija ju je odvela do samog vrha a Jerko vidi svoj rad kao svoj mali doprinos američkoj istoriji.

“Veoma mi je interesantno što će biti prva dama, zato što sam je ja otkrio, krenula je u svet sa fotografijama koje sam ja snimio.”

Kao prva dama, Melanija želi da radi na suzbijanju zlostavljanja na internetu. U srednjoj školi, u godinama koje su teške za svaku tinejdžerku, Melanija je pokazala snagu i smirenost suprotstavljajući se školskim nasilnicima. Njena školska drugarica Petra Sedej se seća toga:

“Pošto je bila lepa, bila je manekenka i mnoge devojke su bile ljubomorne na nju i ogovarale je. Ali ona nije reagovala na to, imala je unutrašnju snagu jer je znala da je dobra. A ako znate da ste dobri, ne morate da to dokazujete rečima.”

Komunizam i Jugoslavija bili su na ivici kolapsa, a u svom školskom dvorištu, Melanija je sanjala o velikom svetu koji se otvara pred njom.

“Pričale smo tome kako želimo da studiramo i vidimo svet, a kao manekenka, ona je znala da je Slovenija suviše mala za nju”, dodaje Petra Sedej.

Prvo je otišla u Milano, zatim Pariz – i konačno Njujork, gde je Melanija upoznala budućeg predsednika SAD.

U njenom rodnom gradu Sevnici, porodični prijatelj Zdravko Mastnak kaže da je u Donaldu Trampu definitivno prepoznala neke kvalitete sopstvenog oca, prodavca automobila Viktora Knausa – ambiciju i poslovni njuh.

“Viktor je uvek voleo biznis, bilo da je reč o prodaji starih automobile ili nečemu drugom gde je mogao da stekne dodatnu zaradu. Uvek je imao smisao za to i družio se sa sličnim ljudima. Zahvaljujući svojim dodatnim poslovima uz redovni posao uspeo je da ima malo više i živi malo bolje. Melanija je definitivno zapazila taj njegov kvalitet, bilo je nemoguće primetiti taj poslovni njuh, I dete bi to primetilo. Postoji očigledna paralalela sa Donaldom, samo na skali jedan prema hiljadu. Viktor uoči neku malu stvar koju može da popravi danas i proda sutra za malo više para, dok Donald zameni dva ili tri oblakodera na Floridi za dva nova u San Francisku.”

Do sada, mnogi Amerikanci nikada nisu čuli za Sloveniju. Za mnoge Slovence, činjenica da će jedna Slovenka živeti u Beloj kući znači da je Amerika veća i sjajnija nego ikada.

“To je potvrda poruke koju Amerika šalje već godinama da je to zemlja mogućnosti i da svako ko dođe u nju može da ostvari velike stvari”, ističe Jakob Šušterič.

A to je, za mnoge Slovence, dovoljan razlog da se nazdravi Melaniji.