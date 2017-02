Skoro polovina građana Srbije podržava članstvo u EU, više od 60 odsto podržava reforme

Ukoliko bi se u Srbiji sutra održao referendum o ulasku Srbije u Evropsku uniju 47 odsto građana Srbije bi glasalo za, dok bi 29 odsto bilo protiv, pokazalo je istraživanje koje je krajem decembra sprovela Kancelarija za evropske integracije.

To je porast u odnosu na istraživanje iz juna prošle godine kada je članstvo u EU podržavalo 41 odsto građana, a protiv bilo 24 odsto. S druge strane, broj onih koji bi glasali “za” smanjen je za jedan odsto u poređenju sa decembrom 2015. godine (48 odsto).

Kada bi bio raspisan referendum sa pitanjem "Da li podržavate učlanjenje Srbije u EU", 15 odsto ne bi glasalo uopšte, dok 9 odsto ne zna šta bi odgovorilo na ovo pitanje, pokazalo je istraživanje javnog mnjenja "Evropska orijentacija građana Srbije".

Istraživanje, u kojem je učestvovalo 1.054 ispitanika starijih od 18 godina, pokazalo je da je podrška građana reformama, kao i prethodnih godina, veoma visoka. Anketa je rađena prema standardu Evrobarometra.

Reforme neophodne za ulazak naše zemlje u EU trebalo sprovoditi i mimo toga, zbog dobrobiti građana i stvaranja bolje uređene Srbije, smatra 64 odsto ispitanika.

Ispitanici kao najznačajnije reforme, koje utiču na svakodnevni život smatraju reformu zdravstvenog sistema (16 odsto), reformu pravosuđa (14 odsto), borbu protiv korupcije (16 odsto), reformu obrazovnog sistema (10 odsto) i reformu poljoprivrede (10 odsto).

Sledeća po važnosti je reforma zaštite potrošača (8 odsto), slede reforma zaštite životne sredine (6 odsto) i bolja zaštita ljudskih prava (6 odsto).

Od ukupnog procenta građana koji su učestvovali u anketi njih 58 odsto smatra da bi probleme Beograda i Prištine trebalo rešavati nezavisno od toga da li to traži EU. Više od 50 odsto podržava opredeljenost Vlade Srbije za nastavak dijaloga između Beograda i Prištine i spremnost da se dijalogom dođe do održivih rešenja.

Građani su podeljeni na pitanje da li bi članstvo u EU bila dobra stvar, njih 35 odsto veruje da jeste, dok 31 odsto građana smatra da je to loše, a 34 odsto misli da to nije ni dobra ni loša stvar.

Od ukupnog broja ispitanika , njih 17 odsto, članstvo u EU predstavlja više mogućnosti za zapošljavanje, put ka boljoj budućnosti mladih ljudi (16 odsto), mogućnost za slobodnije kretanje unutar granica EU (15 odsto), kao i mogućnost da se uredi stanje u našoj državi (11 odsto).

Istraživanje i dalje pokazuje da građani misle da je najveći donator Srbije 2000. do danas Rusija, odnosno u to je ubeđen svaki četvrti ispitanik. Tek 21 odsto reklo je da je to EU, isto toliko da je Kina, da je Japan misli 11 odsto, a svega pet odsto kaže da su SAD.

Zvanični podaci govore da, u periodu od 2000. do 2015. godine, Evropska unija i njene države članice, sa oko 2,7 milijardi evra doniranih sredstava predstavljaju najveće donatore, čime su značajno doprineli razvoju Srbije.

Kancelarija za evropske integracije od 2002. godine redovno sprovodi istraživanje javnog mnjenja kako bi se sagledala procena građana koji su njihovi interesi u procesu pristupanja Evropskoj uniji.