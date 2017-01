Silicijumska dolina protiv uredbe o imigraciji

Vest o tome da je predsednik Donald Tramp potpisao uredbu, kojom se ograničava sloboda kretanja i putovanja za građane sedam većinski muslimanskih zemalja, kao i izbeglica koje su u potrazi za azilom na teritoriji Sjedinjenih Država, bila je glavna tema i u Silicijumskoj dolini u Kaliforniji tokom vikenda.

Internet gigant Gugl izdvojio je 2 miliona dolara i pozvao zaposlene da zajednički prikupe još toliko novca, namenjenog podršci različitim organizacijama i udruženjima koji se zalažu za prava migranata. Odluka o pokretanju fonda doneta je pošto je generalni direktor Gugla Sunder Pičai izrazio zabrinutost za bezbednost zaposlenih u toj kompaniji koji su građani država na „crnoj listi“, a koji rade u Sjedinjenim Državama sa legalnim radnim dozvolama. Kontroverzna zabrana je, kako prenose mediji, pogodila oko 200 zaposlenih u Guglu.

Direktori drugih najvećih svetskih tehnoloških kompanija, među kojima su Epl, Fejsbuk, Majkrosoft, AirBnB i Box takođe su izrazili zabrinutost rekavši da je ta odluka neamerička i da je loša za poslovanje.

"Smatramo da je to neverovatno užasna uredba. Kao izvršni direktor tehnološke kompanije, ali prvenstveno kao američki državljanin, to je protivno svim američkim principima. Mi imamo ljude koji su direktno pogođeni ovim, kao i njihove porodice. Na svu sreću ti zaposleni u našoj kompaniji još nisu napustili zemlju, ali ovo je stvorilo ogroman pritisak na to šta mogu da rade i kuda mogu da idu", rekao je Eron Livi, izvršni direktor Box-a.

Kompanija za taksi prevoz Lift donirala je milion dolara kao svoj doprinos za rešavanje ove krize. Druga najveća kompanija tog tipa, Uber je međutim izgubila hiljade korisnika koji su iz protesta izbrisali aplikaciju pošto je ta firma odlučila da bude jedina taksi firma, koja je prevozila putnike sa aerodroma. Sve druge firme bile su u štrajku u znak solidarnosti sa pogođenim putnicima.

Direktor Epla Tim Kuk takođe je izrazio protivljenje novoj uredbi i podsetio da je osnivač Epla Stiv Džobs bio dete imigranata iz Sirije. Karl Gardino iz asocijacije koja zastupa zaposlene u Silicijumskoj dolini "Silicon Valley Leadership" podseća na važnost raznolikosti u tehnološkoj industriji.

"Podsetimo se da 53 odsto inženjera, koji su pokretačka snaga ekonomije Silicijumske doline, nisu imali tu sreću da se rode u Sjedinjenim Državama. To su imigranti koji često dolaze teškom mukom kao imigranti, ili čak izbeglice na naše obale", rekao je Gardino.

Spornim dokumentom se zabranjuje ulazak na teritoriju Sjedinjenih Država za građane Iraka, Sirije, Irana, Somalije, Sudana, Libije i Jemena na 90 dana i suspenduje program za prijem izbeglica na 120 dana. Tramp tvrdi da je uredba neophodna kako bi se sprečio dolazak „radikalnih islamističkih terorista“ na američko tlo.