Senator Džonson čestitao Crnoj Gori na “hrabrosti i liderstvu”

Američki senator Ron Džonson čestitao je du ponedeljak Crnoj Gori na postignutim rezultatima, pokazanoj hrabrosti i liderstvu, ističući da je ona primjer i inspiracija za druge države, saopštila je crnogorska vlada nakon razgovora Džonsona i premijera Duška Markovića.

On je, nakon razgovora sa crnogorskim zvaničnicima u Podgorici, ohrabrio Crnu Goru da nastavi sa sprovođenjem plana ispunjavanja obaveza koje proizilaze iz članstva u NATO.

Senator Džonson je podsjetio da je imao privilegiju da predsjedava Odborom za vanjske poslove Senata tokom usvajanja Protokola o pristupanju Crne Gore u NATO, ističući da SAD ostaju posvećene regionu Jugoistočne Evrope, i ponovio spremnost svoje države da I dalje bude podrška reformskim aktivnostima Crne Gore.

“Posebno je izrazio razumijevanje za bezbjednosne izazove sa kojima se Crna Gora suočavala u period do članstva u NATO, uzimajući u obzir različite forme pokušaja uticaja trećih strana I na političke prilike u SAD”, saopštila je Vlada nakon susreta Džonsona i crnogorskog vicepremijera za politički sistem, unutrašnju i vanjsku politiku, Zorana Pažina.

Vladin biro za odnose sa javnošću saopštio je da je Marković kazao, osvrćući se na predstojeću formalizaciju članstva Crne Gore, da taj cilj ne bi bilo moguće postići bez snažne podrške SAD, kako političke, tako I pomoći u jačanju demokratije institucija.

“Zajednički je konstatovan značaj vladavine prava za povoljan biznis ambijent I dolazak američkih investitora u Crnu Goru”, navodi se u saopštenju.

Premijer Marković je informisao senatora Džonsona o povećanom interesovanju za ulaganja u Crnu Goru I “ukazao na oblast turizma, energetike, poljoprivrede I infrastructure I naveo da je fokus Vlade na ekonomskom razvoju, kreiranju novih radnih mjesta I boljeg životnog standard građana.

On je istakao spremnost Crne Gore da odgovori svim zadacima koji proističu iz članstva u Alijansi i naveo da je namjera da do 2024. godine izdvajanja za odbranu budu u iznosu od 2 odsto BDP-a, ocjenjujući da to nije trošak već ulaganje u sigurnost I budućnost.

Prema saopštenju iz Vlade, na sastanku je bilo riječi i o uplitanju treće strane u unutrašnja pitanja država Zapadnog Balkana, a predsjednik Marković je istakao značaj snažnog prisustva SAD u Evropu i regionu.

Pažin je zahvalio Džonsonu na njegovim ličnim naporima tokom procesa ratifikacije Protokola, ukazujući da Crna Gora članstvo u NATO vidi kao jasnu šansu zemlje da svoj razvojni put nastavi sa garantovanim stepenom stabilnosti.

“Potpredsjednik je saopštio da Crna Gora i nakon članstva u NATO čvrsto stoji na zemlji i da ne gaji iluziju da će izazovi, prevashodno bezbjednosnog karaktera prestati i u narednom period”, rekao je Pažin, dijeleći sa sagovornikom ocjenu da intenzitet geopolitičkih intencija trećih država neće biti smanjen, već da je samo moguće da će promijeniti oblik.

“Potpredsjednik je ukazao na riješenost Crne Gore da, kao i do sada, samostalno opredijeljuje svoje pravce razvoja i ostane posvećena integraciji u klub razvijenih zapadnih zemalja, uz podršku SAD i drugih partnerskih država”

Džonson I Pažin saglasili su se o važnosti postojanja stabilnog regiona Jugoistočne Evrope i posvećenosti svih država usvajanju jedinstvenih demokratskih vrijednosti.