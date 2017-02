75 godina Glasa Amerike

Malo više od sedam nedelja pošto su se Sjedinjene Države zvanično uključile u Drugi svetski rat, na današnji dan - 1. februara 1942. iz malog njujorškog studija uživo je emitovana 15-minutna radio emisija, koja je putem kratkih talasa mogla da se čuje u Nemačkoj.

Emisija je počela američkom patriotskom pesmom “Borbena himna Republike” (The Battle Hymn of the Republic) a zatim se čuo glas Vilijama Harlana Hejla, koji je rekao: “Ovo je Glas Amerike. Danas, i svaki dan od sada, pričaćemo vam o Americi i o ratu. Vesti možda budu dobre za nas. Vesti možda budu loše. Ali mi ćemo vam preneti istinu”.

To je, pre 75 godina, bio prvi prenos Glasa Amerike, čije je sedište danas ovde u američkoj prestonici, Vašingtonu.

Do kraja rata, Glas Amerike je pravio emisije na 40 jezika, a program se uglavnom sastojao od muzike, vesti i komentara.

Od onda, Glas Amerike je prerastao u multimedijalni međunarodni servis, sa programom na 47 jezika, koji se emituje na raznim platformama, među kojima su radio, televizija i internet.

Tokom emitovanja prve emisije, reči spikera Hejlija postavile su standard za budući program Glasa Amerike.

Od 1976. njegove reči nose težinu povelje Glasa Amerike, kojom se od Glasa Amerike zakonom zahteva da “služi kao dosledno pouzdan i autoritativan izvor vesti”. Osim toga, u povelji se navodi da vesti Glasa Amerike moraju da budu “tačne, objektivne i sveobuhvatne”.

Tokom godina, dopisnici Glasa Amerike i nezavisni reporteri u mnogim delovima sveta bili su na licu mesta tokom istorijskih svetskih događaja.

Dopisnik Glasa Amerike iz istočne Evrope, Džolijon Najdžel je 1989. izveštavao sa demonstracija u Čehoslovačkoj i o padu komunističke vlade. Kasnije te godine, na drugom kraju sveta, Glas Amerike je proširio svoj program i povećao broj novinara u birou u Pekingu odakle su pokrivali studentske demonstracije na Trgu Tjenanmen. Šef pekinškog biroa Al Pesin proteran je iz Kine zbog njegovog izveštavanja.

Danas, 2 i po hiljade televizijskih i radio stanica širom sveta emituju Glas Amerike, koji takođe prozvodi sadržaj za mobilne uređaje i održava kontakt sa publikom putem društvenih medija.

Glas Amerike od 2016. prati u proseku 236 miliona ljudi širom planete, koristeći sve raspoložive platforme.

Direktorka Glasa Amerike: Neutralne, fer, objektivne i nezavisne vesti

Amanda Benet, direktorka Glasa Amerike je u video poruci povodom 75. godišnjice Glasa Amerike rekla da se prisetila zbog čega je želela da postane novinarka.

"Pre 75 godina Glas Amerike je prvi put emitovao svoj program. Danas emitujemo program na preko 45 jezika širom sveta. I emitujemo program na svaki način na koji bi ljudi mogli da požele da ga preuzmu. Još koristimo radio, kao i televiziju. Emitujemo program preko interneta, za mobilne uređaje i kako se budu razvijale nove tehnologije za komunikaciju, bićemo i tamo. Naša misija je jednostavna: mi pružamo neutralne, fer, objektivne, nezavisne vesti i informacije ljudima kojim nemaju drugi način pristupa takvim vestima. Mi pričamo američku priču, a američka priča je bogata. Od preduzetnika ekologa iz Silicijumske doline preko naših odličnih univerziteta do zdravlja, medicine i medicinskih dostignuća. To je takođe priča i američkoj dijaspori i ljudima koji su ovde došli iz svih krajeva sveta. Moja novinarska karijera je počela pre 50 godina, a danas ovde u Glasu Amerike prisetila sam se zašto sam želela da postanem novinar. Velika je privilegija raditi sa fantastičnim muškarcima i ženama koji pričaju tu američku priču pružajući neutralne vesti i informacije širom sveta. Srećna sam što sam deo Glasa Amerike dok slavi svoj 75. rođendan i ponosno mu želim srećnih narednih 75 godina.“