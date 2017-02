Savet bezbednosti UN danas hitno o severnokorejskom lansiranju rakete

Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija u ponedeljak će održati hitne razgovore o poslednjoj severnokorejskom probnom lansiranju balističke rakete.

Sednicu su zahtevale Sjedinjene Države, Japan i Južna Koreja, a trebalo bi da se održi danas popodne.

Severna Koreja lansirala je raketu u nedelju ujutro, a vojni zvaničnici Južne Koreje rekli su da je ona putovala oko 500 kilometara pre nego što se spustila u Japansko more.

U Severnoj Koreji, državna KCNA novinska agencija proslavila je test onoga što naziva "Novi strateški oružani sistem korejskog stila" i pohvalila se da je to nadzirao lider nacije Kim Džong Un.

Japanski premijer Šinzo Abe nazvao je severnokorejske akcije "apsolutno neprihvatljivim".

Abe je to komentarisao tokom konferencije za štampu u prisustvu predsednika SAD Donladna Trampa, tokom svoje posete Floridi.

"Severna Koreja mora u potpunosti da se povinuje relevantnim rezolucijama Saveta bezbednosti UN", rekao je japanski lider. "Tokom samita i sastanaka koje sam održao sa predsednikom Trampom, on me je uverio da će Sjedinjene Države uvek biti uz Japan, 100 odsto, i kako bi demonstrirao svoju odlučnosti i posvećenost, on je sada sa mnom na ovoj zajedničkoj pres konferenciji".

Tramp je rekao: "Samo želim sve da razumeju i u potpunosti znaju da Sjedinjene Države stoje uz Japan, svog velikog saveznika, 100 odsto".

Severnokorejski test se naširoko tumači kao test Trampove administracije.

Generalni sekretar NATO-a Jans Stoltenberg takođe se osudio lansiranje, nazvavši ga daljim kršenjem više rezolucija Saveta bezbednosti UN, koje čini Pjongjang.

Severna Koreja sprovela je dve neodobrene probne nuklearne eksplozije prošle godine i lansirala više od 20 raketa u nastavku napora da proširi svoje programe nuklearnog i raketnog oružja. Kin je proglasio u govoru za Novu godinu da je njegova zemlja "dostigla poslednju fazu" u svom programu izgracnje interkontinentalne balističke rakete (ICBM), ali su zapadni eksperti skeptični po pitanju njegovih prognoza.

U to vreme, Tramp je odgovorio na severnokorejski ICBM test jednom od svojih poruka na Tviteru: "To se neće dogoditi".

Heri Kazijanis, direktor Odbrambenih studija pri Centru za nacionalni interes u Vašingtonu rekao je da Severna Koreja želi da provocira Trampa sa nedeljnim lansiranje, ali da nije želela da rizikuje sa testiranjem ICBM, koje bi moglo da bude neuspešno.

"Mislim da bi Severna Koreja moga da bude malo uplašena da ukoliko ICBM test propadne, to ne bi izgledalo baš dobro", rekao je.

Posmatrači Severne Koreje izvestili su kasno u januaru da je vojska te zemlje postavila rakete na dva mobilna lansera, što je predstavljalo znak da bi probno lansiranje moglo da se dogodi u svakom trenutku. Oni su u to vreme primetili, međutim, da izgleda da raketa nije više od 15 metara duga, što bi trealo da isključi mogućnost da je u pitanju raketa dugog dometa.

Analitičari su podeljeni po pitanju toga koliko je Pjongjang blizu pune realizacije svojih vojnih ambicija, posebno pošto nikada nije uspešno testirao ICBM. Međutim, mnogi eksperti se slažu da je Sever napravio značajan napredak otkako je Kim preuzeo apsolutnu vlast u zemlji nakon smrti svoga oca, Kim Džonga II, u decembru 2011.

Razgovori propali 2009.

Tokom više decenija, Vašington i velika većina svetskih vlada zahtevali su da se Severna Koreja denuklearizuje Korejsko poluostrvo. Ipak, zapadni lideri tek treba da osmisle plan koji bi mogao da ili primora Severnu Koreju na saradnju, ili stvori podsticaje sa tim ciljem.

Razgovori između Pjongjanga i šest nacija, koje je organizovala Kina, obustavljeni su 2009, nakon što se komunistički Sever povukao iz pregovora. Severna Koreja sprovela je svoju prvu podzemnu nuklearnu eksploziju tri godine pre propasti pregovora.

Vašington je u tu vreme rekao da razgovori sa šest zemalja neće biti nastavljeni dok se Kimov režim u Pjongjangu ne opredeli ponovo za zaustavljanje svih nuklearnih proba i ukidanje razvoja nuklearnog programa. Ta politika je nastavljena tokom administracije bivšeg predsednika Baraka Obame, a Trampova vlada je reafirmisala.

Pjongjang je do sada odbijao zapadne zahteve i nastavlja da se opire naporima svetskih lidera da ga dovedu u sklad sa zahtevima rezolucija Ujedinjenih nacija.