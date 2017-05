"SAD i dalje zainteresovane za Balkan, mir moramo sami da obezbedimo"

SAD su i dalje zainteresovane za Zapadni Balkan, ali mir i stabilnost moramo sami da održimo, rekao je crnogorski premijer Duško Marković za Glas Amerike nakon sastanka sa američkim državnim sekeratorom Reksom Tilersonom u Vašingtonu.

Susret Marković – Tilerson bio je na najvišem nivou otkad se promenila adminsitracija u Vašingtonu. Glavne teme sastanka, kaže Marković za Glas Amerike, bile su u vezi sa daljim razvojem bilateralnih odnosa SAD I Crne Gore, kao i predstojećeg punopravnog članstva Crne Gore u NATO-u, ulozi Rusije na Balkanu.

"Jedno od takođe važnih pitanja je bila sitaucija u regionu, koja se tiče mira i stabilnosti, i evroatlatnske i evropske perspektive. Podellili smo zabinutost o sadašnjoj situaciji u regoinu, otvorenim pitanjima u državama koje prete da zaustave integraciju država Zapadnog Balkana i prema EU i prema NATO-u. Važna tema je bila uloga i pozicija Rusije na Balkanu i njen interes da obezbedi strateški interes na ovom prostoru na štetu država koje žele ili idu u pravcu evroatlatske integracije. Bilo je još važnih tema koje se tiču jačanja demokratije, unapređenja političkog sistema, funkcionalnosti institucija, jačanja vladavine prava kako bi se stvorile prepotpstavke za ekonomski razvoj, više novih radnih mesta, i naravno veći standard za građane koji će biti podsticaj i motivacija da Zapadni Balkan ima evroaatlansku perspektivu, a ne da ostane zarobljen u prošlosti bude pod uticajem nacionalističkih i destrukcijskih snaga koje su tu perspektivu htele da ugroze ili obesmisle."

Glas Amerike: Kako biste okaratkerisali odnos nove administracije prema Crnoj Gori, ima li promena zbog Trampove politike „Amerika na prvom mestu“?

"Svedoci smo različitih poruka koje su dolazile od izbora Trampa, od onih koje su išle u pravcu neperspektivnosti NATO-a, do nezainteresovanosti nove administracije ne samo za Zapadni Balkan nego i Evropu. Danas smo svedoci drugačijeg strateškog pristupa kada je u pitanju Zapadni Balkan i kada je u pitanju Crna Gora. To se potvrdilo konkretnim potezima, Crna Gora je brzo nakon izbora Trampa obezbedila ratifikaciju Protokola u Senatu, brzo je i Tramp potpisao, a za nas u Crnoj Gori je bilo veoma važno pismo Tilersona Senatu i neophodnost brze ratifikacije Protokola i snaženje naše vizije da budemo nova članica NATO. To pismo nije ukazivalo samo na potrebu brze ratifikacije, već i pismo u kojem se govorilo o snažnom napretku i reformama koje je sprovela Crna Gora i potrebe da se obezbede uslovi za sprovođenje reformi. Nema promene u toj politici, danas mi je Tilerson rekao da su veoma zainteresovani za situaciju na Zapadnom Balkanu, jer je Zapadni Balkan veoma važan s aspekta stabilnosti Evrope. Ono što je nedvosmisleno i jasno i s jedne i druge strane, je da Amerika nije ta koja treba da rešava te probleme, odgovornost je na nama, na političarima, dijalog i razumevanje treba da budu ključni elementi politike i našeg svakodnevnog ponašanja, a oni su tu da nam pomognu, da osnaže naš proces reformi."

Glas Amerike: Samit NATO-a održava se 25. maja u Briselu. Kakav će status imati Crna Gora na samitu?

"Očekujemo da u ova dva dana Španija završi procedure oko ratifikacije Protokola i nakon toga brzo dostavi potvrdu SAD, odnosno Stejt dipartmentu. Holandija je to uradila, ali zbog složenosti njihovog ustavnog sistema, čitav proces postaje pravosnažan 1.juna. U ovom momentu, dogovoren je termin u Vašingtonu da Crna Gora svoje instrumente potvrđivanja dostavi 5.juna, što znači da ćemo tad postati formalna članica NATO-a. U Briselu na samitu ćemo učestvovati kao članica NATO-a, verujem da će nam mesto biti kao članice, između Holandije i Luksemburga, ali ne bismo imali ništa protiv da naša stolica bude na prethodnoj poziciji, između stolice predsednika SAD i premijera Velike Britanije. Dakle, zaista veliki i istorijski trenutak za Crnu Goru, 25. maj u Briselu, i još jedan važan dan – formalizacija članstva 5. juna, a potom i svečana ceeremonija podizanje crnogorske zastave u sedištu NATO-a u Briselu."

