"Riverdejl mils" - pozitivan trend u proizvodnom sektoru

Nalet talasa automatizacije, problemi sa trgovinom i usporen rast produktivnosti koštali su Sjedinjene Države miliona poslova u proizvodnom sektoru. Za to vreme, jedna mala fabrika u Masačusetsu zapošljava, raste i izvozi svoje proizvode. „Riverdejl mils“ se nada da će nastaviti taj pozitivni trend praveći neobične proizvode i gradeći jaku radnu snagu.

Metalna smesa se ubacuje u tone istopljenog cinka u fabrici “Riverdejl mils” u Nortbridžu u državi Masačusets, na sat vremena zapadno od Bostona. To je deo složenog procesa za pravljenje raznih nerđajućih proizvoda. I dok mnoge fabrike otpuštaju radnike, Denis Miola u “Riverdejl milsu” obučava nove radnike.

“Iskusni operater obučava novu osobu. Novi radnik je baš danas počeo da radi”.

U “Riverdejl milsu” se prave materijali koji su uneli revoluciju u hvatanje jastoga specifičnim metodama i jedinstvenim materijalima. Ta kompanija je to znanje iskoristila i za pravljenje ograda, među kojima su i one koje se koriste na granicama. Generalni direktor “Riverdejl milsa”, Džim Not, kaže da mu je potrebno više od mašina kako bi nastavio prodaju u zemlji i inostranstvu.

“Tajna uspeha, na globalnom i domaćem tržištu, jeste da morate da imate kvalifikovane i obučene radnike koji mogu da prave vodeći prozvod, koji je bolji od onoga što drugi prave širom sveta”.

Ogromne industrijske mašine prave stotine spojeva u isto vreme, što je skupoceno poboljšanje. Povećanje automatizacije je razlog zbog kojeg američke firme proizvode više nego ikada, sa manje radne snage nego ikada pre.

Tom Kohan sa Masačusetskog instituta za tehnologiju (MIT-a) kaže da je zbog automatizacije i trgovine, od 1980. ugašena trećina proizvodnih poslova u Sjedinjednim Državama. On dodaje da američki proizvođači greše jer radnu snagu vide isključivo kao trošak koji treba smanjiti, a ne kao dobrobit.

“Svaki put kada se pojavi neka nova tehnologiju oni misle da mogu da zamene radnika tom tehnologijom, i kreću se u tom smeru. To često dovodi do prevelike investiciju u tehnologiju i premalo investicije u kvalifikaciju radnika, i na kraju ipak završe kao skupi proizvođač”.

Naučnik istraživač sa MIT-a Endrju Mekafi ističe da se u američkom obrazovnom sistemu uče veštine koje su zastarele 50 godina.

“Trebalo bi da podstičemo kreativnost. Mislim da ne bi trebalo samo da podstičemo sposobnost da se rešava problem, već sposobnost da se otkrije koji sledeći problem treba da se reši. Tehnologija je još uvek loša što se toga tiče”.

Mekafi smatra da će ljudi na kraju prihvatiti promene u načinu poslovanja, kao što su to učinili njihovi preci kada je američka ekonomija prešla sa zemljoradnje na proizvodnju. To je bila bolna tranzicija koja je počela u vreme kada je zgrada u kojoj se sada nalazi “Riverdejl mils” pravila bajonete za vojsku Unije u Američkom građanskom ratu.