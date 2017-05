Rijad - prva stanica Trampove turneje

Predsednik Donald Tramp treba da krene u prvu posetu inostranstvu, devetodnevno putovanje koje ga vodi u sedište judaizma, hrišćanstva i islama i najavljuje značajnu promenu u odnosu na pristup njegovog prethodnika prema Bliskom istoku. U prvom odredištu Trampove turneje, Saudijskoj Arabiji, Tramp se nada da će ojačati sunitsku koaliciju protiv Irana.

Tokom kampanje 2016. Donald Tramp se žalio na Saudijsku Arabiju. Njegova pretnja da će zaustaviti muslimansku imigraciju i njegova privremena zabrana putovanja iz nekih muslimanskih zemalja dovela je do optužbi za islamofobiju. Medjutim, Tramp je sada izabrao Rijad kao simbolično prvo odredište svoje prve posete inostranstvu.

“Saudijska Arabija je dom dva najsvetija mesta za Islam i tu ćemo početi da gradimo novu osnovu za saradnju i podršku našim muslimanskim saveznicima u borbi protiv ekstremizma, terorizma i nasilja.”

Za Trampa to je šansa da se suprotstavi svom anti-muslimanskom imidžu. Rijadu, njemu će biti priredjena grandiozna dobrodošlica – dočekaće ga 20 kraljeva, emira i predsednika sunitskih zemalja.

Njegova poruka: Sjedinjene Države će stajati uz njih protiv onoga što vide kao neprijateljsku silu u regionu, a to je Iran.

“On će ohrabriti naše arapske i muslimanske partnere da preduzmu smele, nove korake ka promociji mira i da se suprostave onima, od Islamske države preko Al Kaide i Irana do Asadovog režima koji nastavljaju da stvaraju haos i nasilje, koje je nanelo toliko patnji širom muslimanskog sveta i šire”, rekao je Trampov savetnik za nacionalnu bezbednost H.R. Mekmaster.

Grupe za zaštitu ljudskih prava su kritikovale Trampa zbog toga što je bio domaćin autoritarnim liderima poput egipatskog predsednika Abdela Fataha el Sisija i turskog predsednika Redžepa Tajipa Erdogana.

To je u oštroj suprotnosti sa pristupom Baraka Obame koji se distancirao od sunitskog rukovodstva zbog zabrinutosti na planu ljudskih prava.

“Kada je bio u Kairu, on je održao veliki govor, ali ne arapskim liderima, on se direktno obratio narodu Bliskog istoka. Donald Tramp ima veoma različiti pristup. On će se obratiti liderima, odnosno ljudima kojima može direktno da se obrati. On to više voli”, smatra izvršni direktor vašingtonskog Insituta za bliskoistočnu politiku Robert Satlof.

Saudijac Ali Šihabi, stručnjak u Fondaciji Arabija u Vašingtonu kaže da je Trampova poruka upravo ono što sunitski lideri žele da čuju.

“On tamo ide kako bi uputio poruku da razume da su njegovi muslimanski saveznici, američki muslimanski saveznici prvi u liniji odbrane u borbi protiv terorizma, što je najviši prioritet za njega. On takodje razume da za borbu protiv terorizma moraju da se osujete nesmotreni potezi Irana i spreči da Teheran iskoristi haos na Bliskom istoku da unapredi sopstvene političke ambicije.”

Iz Rijada, Tramp putuje u Izrael, a onda u Vatikan čime će okončati posetu sedištima tri velike monoteističke religije. On će potom otići na samit NATO-a i Grupe 7 pre nego što se vrati kući.