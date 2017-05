Đanforte pobedio, pa se izvinio novinaru Gardijana

Kandidat republikanaca u trci za Predstavnički dom iz Montane, koji se tereti za fizički napad pošto je navodno zgrabio novinara britanskog dnevnika "Gradijan" za vrat i bacio ga na zemlju, izvinio se za svoje ponašanje pošto je sinoć na izborima pobedio svog demokratskog rivala.

Manje od 24 sata posle incidenta, republikanac Greg Đanforte odneo je tesnu pobedu nad pevačem i pesnikom, demokratom Robom Kvistom, i tako zadržao mesto u Kongresu koje Republikanska stranka drži već 20 godina. Država Montana ima samo jedno mesto u Predstavničkom domu.

Đanforteovi saradnici prvo su izdali saopštenje u kojem se poriču tvrdnje novinara Bena Džejkobsa o incidentu, ali u obraćanju okupljenima na skupu povodom proslave pobede na izborima, multimilioner Đanforte se ipak izvinio.

“Naučio sam lekciju sinoć. Ne … molim vas … moram nešto da kažem iz srca i molim vas da me saslušate. Kada napravite grešku, morate da stanete iza toga, tako se to radi u Montatni. Sinoć sam napravio grešku i uradio sam nešto što ne mogu da promenim. Nisam ponosan na to što se dogodilo. Nije trebalo tako da reagujem i žao mi je. Nije trebalo tako da tretiram tog novinara, i zbog toga mi je žao gospodine Ben Džejkobs”.

Novinar britanskog "Gardijana" u sredu je tvitovao da ga je Đanforte fizički napao i polomio mu naočare u sedištu predizborne kampanje političara u Bouzmenu, samo nekoliko sati pre specijalnih izbora na kojima je Đanforte viđen kao favorit u ruralnoj, većinski republikanskoj državi.

Otprilike trećina glasača Montane je do vremena kada se incident dogodio već glasala u ranom glasanju. Specijalni izbori su održani kako bi se popunilo upražnjeno mesto republikanca Rajana Zinkija, koji je ranije ove godine podneo ostavku kako bi prihvatio poziciju sekretara za prirodne resurse u administraciji Donalda Trampa.