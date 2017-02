Redovne posete sauni smanjuju rizik od demencije?

Redovne posete saunama bi mogle da pomognu u smanjenju rizika od razvoja demencije i Alchajmerove bolesti, sugeriše nova studija.

Nakon praćenja više od 2.300 sredovečnih Finaca u periodu od preko 20 godina, istraživači sa Univerziteta istočne Finske su pronašli vezu izmedju poseta sauni i bolesti vezanih za memoriju.

“Znamo da se tokom boravka u sauni poboljšava zdravlje jer počinjemo da se znojimo i to je poput fizičkih vežbi. Puls se takodje povećava do 100 pa čak i do 115 u nekim slučajevima”, kaže istraživač Jari Laukanen.

Istom studijom je utvrdjeno da su muškarci koji su išli u saunu četiri do sedam puta nedeljno imali 66 odsto manje šanse da dobiju demenciju ili Alchajmerovu bolest. Prethodne studije su sugerisale da bi česti korisnici saune takodje mogli da poboljšaju zdravlje srca.