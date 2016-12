Proglašeno novo primirje na teritoriji cele Sirije

Sirija je najavila u petak da će njene snage početi prekid vatre na teritoriji cele zemlje.

Kao i u slučajevima prethodnih prekida borbi, dogovor je postignut između sirijske vojske i opozicionih pobunjenika, ali ne i militantnih grupa kao što je Islamska država.

Rusija, koja podržava sirijskog predsednika Bašara al Asada i Turska, koja podržava pobunjeničke grupe, rekle su da će garantovati primirje.

Moskva i Ankara bile su angaživane u intenzivnim pregovorima tokom poslednje dve nedelje. Ranije ovog meseca, dve strane posredovale su u postizanju sporazuma prekidu vatre i evakuaciji izbeglica iz pobunjeničke enklave u sirijskom gradu Alepu.



Protekle sedmice, turski, iranski i ruski ministri spoljnih poslova sastali su se u Moskvi kako bi razgovarali o Siriji. Ministra spoljnih poslova Turske, Melvut Čavašoglu, rekao je da je dva puta tokom ove nedelje razgovarao telefonom sa ruskim kolegom Sergejom Lavrovom.



Rusija i Turska podržavaju suprotstavljene strane u građanskom ratu u Siriji, ali analitičari kažu da su obe strane došle do tačke priznavanja jedna drugoj važnosti u rešavanju konflikta. "Ti napori su značajni, ali ono što će zaista odrediti koliko su zaista važno biće rezultat koji donesu", upozorava politički kolumnista Semi Idiz sa Al Monitor vebsajta. "Videli smo da po evakuaciji iz Alepa da je to dalo neke rezultate. Ukoliko prekid vatre bude sproveden, to će postati vrlo važan diplomatski put za Siriju".

Viši diplomatski zvaničnik Turske, koji je insistirao na anonimnosti, potvrdio je da Ankara održava sastanke sa predstavnicima sirijskih pobunjenika. Zvaničnik sirijskih pobunjenika, koga je citirala novinska agencija, rekao je da se očekuje da se ti sastanci nastave narednih dana.

Ankara i Moskva saopštile su da terorističke grupe neće biti pokrivene bilo kakvim prekidom vatre, a analitičari upozoravaju da potencijalni kamen spoticanja ostaje nad određivanjem pitanja koje se pobunjeničke grupe smatraju terorističkim organizacijama.

"Postoje definicije koje se ne podudaraju. Rusija nije otvoreno označila sirijske Kurde u YPG kao terorističku organizaciju, a njih Turska zove teroristima", kaže kolumnista Idiz. "Sa druge strane, postoje stalni navodi da Turska ima neku vrstu veze sa grupama koje Rusija smatra terorističkim organizacijama".







Uloga sirijskog predsednika Bašara al Asada takođe izgleda kao prepreka. "Ceo svet zna da politička tranzicija tamo nije moguća sa Asadom", rekao je Čavašoglu. "Takođe svi znamo da je nemoguće da se ti ljudi ujedine pod Asadom". Ta izjava je u direktnom nesaglasju sa Moskvom, koja insistura da narod Sirije treba da odluči ko će vladati.

U utorak, Lavrov je rekao da su se Rusija, Iran i Turska dogovorili da je prioritet u Siriji brorba protiv terorizma, a ne uklanjanje Asadovog režima.

Ankara je sugerisala da, ukoliko se prekid vatre u Siriji održi, sirijska vlada i opozicione grupe treba da budu prisutne na sastanku zakazanom za sledeći mesec u glavnom gradu Kazahstana, Astani, zajedno sa Rusijom, Iranom i Turskom.

Predsednik Turske Tajip Erdogan, podržavajući u utorak sastanak u Kazahstanu, umanjio je značaj napora Ujedinjenih nacija u Ženevi. "Nažalost, Ženeva se pokazala praznom. Koliko su sastanaka održali? I nikakav rezultat nije postignu", rekao je Erdogan.

Vašington je takođe ostavljen po strani. Iako su Turska i Sjedinjene Države saveznice unutar NATO-a, razlike oko rata u Siriji narušile su odnose. Erdogan je u utorak optužio Vašington da naoružava Islamsku državu. "Smešno", bio je odgovor portparola američkog Stejt dipartmenta Marka Tonera na ove optužbe.

U sredu, ambasada SAD u Ankari izdala je saopštenje u kome odbacuju optužbe. "Vlada Sjedinjenih Država ne podržava Daeš", saopštila je ambasada, koristeći arapsku reč za Islamsku državu. Sjedinjene Države "nisu stvorile niti podržavale Daeš ni u prošlosti. Navodi da Sjedinjene Države podržavaju Daeš nisu istiniti".