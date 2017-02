Preminuo Al Žaro

Nekoliko sati pre dodele muzičkih nagrada Gremi u nedelju uveče, stigla je vest da je preminuo slavni džez i bluz pevač Al Žaro.

Umetnik koji je osvojio sedam Gremija preminuo je u bolnici u Los Anđelesu u 77. godini. Smatran jednim od najvećih svetskih džez vokalista, talentovnai Žaro je ostvario redak poduhvat pošto je osvojio Gremija u tri različita muzička žanra – a to su džez, pop i ritam & bluz. Objavio je 16 studijskih albuma, seriju snimaka uživo i nekoliko kompilacija.

Među hitovima Žaroa su pesme We're in This Love Together, After All, i Moonlighting – tema popularne istoimene TV serije s kraja 1980-ih ("Slučajni partneri"). Pevač je hospitalizovan prošle nedelje zbog iscrpljenosti, a iako se “polako ali postojano oporavljao”, prema statusu koji je objavljen prošlog petka na njegovoj Fejsbuk stranici, bio je primoran da otkaže preostale koncerte u okviru svoje turneje 2017.