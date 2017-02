Predizborna groznica već uveliko trese Srbiju

Predsednički izbori još nisu ni raspisani, a Srbiju odavno trese predizborna groznica. Aleksandar Vučić je prvi krenuo u kampanju spotom sa avionom, a posle nekoliko dana nedoumica, Vučić i Tomislav Nikolić su izgladili odnose i postigli dogovor.

Predizborna slika u Srbiji dobila je malo jasnije obrise - petodnevna drama je okončana dogovorom Aleksandra Vučića i Tomislava Nikolića i odlukom aktuelnog predsednika države da se ne uključuje u trku za drugi mandat.

Samim naprednjacima je - čini se - pre svih laknulo, posle vesti da se Nikolić ipak neće kandidovati:

"Ja sam inače pozivala nekoliko puta gospodina Nikolića da podrži zajedničkog kandidata, da podrži našeg kandidata. Prosto da podrži Vučića za predsednika Srbije i drago mi je što se to konačno završilo i konačno imamo podršku predsednika Nikolića za kandidaturu", kaže potpredsednica Vlade Srbije Zorana Mihajlović.

Analitičar Cvijetin Milivojević smatra da je za SNS dobro da ima jednog predsedničkog kandidata.

"Ja ne verujem da Tomislav Nikolić ne bi zagrabio ozbiljan deo podrške koju u ovoj trenutku nose Vučić i naprednjaci. To bi u mnogome umanjilo kapacitet koji u ovom trenutku naprednjaci imaju i sasvim sigurno ih dovelo u poziciju da bi morali, ako već nisu još odlučili, a mi to još ne znamo naravno, morali bi da razmisle i o raspisivanju vanrednih parlamentarnih izbora. Iako ja i dalje mislim da su vanredni parlamentarni izbori u igri".

Novi vanredni parlamentarni izbori su još jedna od nepoznanica ovog trenutka, ali ne treba zaboraviti da i formulacija da će Vučić i Nikolić nastaviti saradnju nakon izbora ostavlja mnoga otvorena pitanja, a pre svih da li je Vučić prihvatio Nikolićeve uslove i hoće li se dogoditi ruski scenario, prema kojempremijer i predsednik rotiraju funkcije?

U stvari, sada i jeste najzanimljivije pitanje ko će biti novi Mirko Cvetković, ukoliko Vučić, poput Borisa Tadića, iz predsedničke fotelje bude upravljao strankom i Vladom?

"Ako bismo fizički gledali - meni najviše liči Dušan Vujović na Mirka Cvetkovića. A ne znam da li ste primetili da u poslednje vreme gospodin Vučić izuzetno hvali Mirka Cvetkovića kao premijera. Takođe vas podsećam da je Mirko Cvetković takođe došao kao ekspert, ne kao partijski aparatčik Demokratske stranke. Tako da mi to tako izgleda u ovom trenutku, iako naravno je velika gužva u šesnaestercu, kada govorimo o SNS - vi tamo imate bar četiri samoproklamovana kandidata za novog premijera".

I u opozicionom taboru situacija je zanimljiva - Boris Tadić i još neki lideri pozivaju Sašu Jankovića i Vuka Jeremića da se dogovore i jedan od njih odustane od izbora, uz argument da je to jedini način da kandidat opozicije možda uđe u drugi krug izbora.

Naspram tog stava, sagovornik Glasa Amerike smatra da u ovakvim okolnostima i ne treba insistirati na jednom kandidatu:

"Ja mislim da nije dobro da se ide sa jednim kandidatom opozicije zato što bi to izazvalo nova trvenja. Sama priča oko ujedinjavanja, odnosno da neko odstupi u nečije ime, dovela bi do novih podela. To je potpuno jasno. Mi smo videli već male zađevice između Jankovića i Jeremića, šta kome znači kandidatura, što nisu lepe poruke za te birače. Mnogo je bolje da oni naprave jedan prećutni pakt o nenapadanju. I to je ne samo oni, nego ima još nekoliko, uslovno rečeno, iskrenih opozicionih kandidata. Možda nemaju veliko uporište u biračkom telu, ali oni jesu kandidati opozicije".

U ovom trenutku veoma je teško proceniti kako će se dalje razvijati ova predizborna situacija - igrači, to jest kandidati, još nisu pokazali sa kojim kartama ulaze u trku i treba računati na nova iznenađenja.

I pre, a sasvim sigurno i posle izbora.