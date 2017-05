"Poslednji ljudi u Alepu" - dokument o ratu u Siriji

U Alepu u Siriji, gde Asadov režim uništa grad i njegove stanovnike bombama i vazdušnim udarima, mnogi civili rizikuju živote da bi spasili ranjenike i izvukli poginule iz ruševina. Od 2013. volonteri iz svih profesija stvorili su Sirijsku civilnu odbranu, u svetu poznatiju pod nazivom Beli šlemovi. Dokumentarni film „Poslednji ljudi u Alepu“ je svedočanstvo o njihovim žrtvama u gradu pod opadom.

U sred ruševina, Haled, pripadnik Belih šlemova, otac dvoje dece, jedan je od poslednjih preostalih u Alepu. Stalno je u trci s vremenom, dok izvlači ranjenike zarobljene u ruševinama zgrada pogođenih u neprestanom bombardovanju Asadovog režima, Rusije i Islamske države.

Većina žrtava su deca - kaže nagrađivani sirijski autor Feras Fajad.

“Tu su pijace, kuće u kojima žive porodice, ljudi koji se bore za zajedničke vrednosti. Niko ništa ne preduzima i Sirijci su razočarani.”

Film Poslednji ljudi u Alepu posvećen je Sirijcima koji su odlučili da ostanu. "Ovo je moj grad. Rodio sam se i odrastao ovde. Da li treba da ga ostavim nekom strancu? Neću otići", kaže u filmu Haled.

Fajadov dokumentarac je osuda zločina protiv čovečnosti, ali je takođe priča o humanosti i izdržljivosti. U sred razaranja, ljudi uspevaju da pronađu radost sa prijateljima i porodicom. Haled pravi ribnjak za svoju decu.

Fajad, koji je snimao u saradnji sa Medija centrom Alepa i novinari-amateri koji su mu pomagali u tome, rizikovali su živote da bi zabeležili svakodnevne operacije Belih šlemova u Alepu.

“Sve je počelo sa idejom da rat budi ono najgore u ljudima ali takođe budi i ono najbolje u ljudima.”

Filmski autor danas živi u egzilu. Asadov režim ga je dva puta hapsio i ako bi se vratio u Siriju pretila bi mu smrt.

“Osećam gnev prema Rusima, naravno. Osećam gnev prema režimu koji ubija Sirijce svakog dana. Sada sedim ovde u studiju a znam da tamo bombarduju, mesta blizu moje porodice koja još živi u Siriji i u svakom trenutku mogao bih da izgubim nekog bliskog.”

I dok se film bavi Sirijcima koji su odlučili da ostanu u svojoj ratom razorenoj zemlji, pomaže nam da saosećamo sa onima koji su je napustili. Tokom snimanja ovog dokumentarca, Haled, kao i bezbrojni drugi Sirijci, poginuo je dok je spasavao svoje susede…

