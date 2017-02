Oliver Ivanović iz zatvora u kućni pritvor

Međunarodno sudsko veće Osnovnog suda u Kosovskoj Mitrovici ukinulo je danas zatvorski i odredilo kućni pritvor Oliveru Ivanoviću. Apelacioni sud je prošle nedelje poništio prvostepenu presudu kojom je Ivanović osuđen na devet godina zatvora i naložio ponavljanje suđenja.

Dva sata nakon odluke sudskog veća o ukidanju zatvorskog pritvora, lider Građanske inicijative SDP Oliver Ivanović prevezen je u svoj stan gde će po odluci suda ostati naredna dva meseca. Ispred zgrade u kojoj stanuje dočekali su ga prijatelji i članovi porodice.

"Tek mi predstoji borba da se dokaže da sam apsolutno nevin, da sa ovim nemam nikakve veze. Svi oni koji me znaju, bez obzira da li su Srbi ili Albanci, oni znaju da to nema veze, ali ja u to moram da uverim sudsko veće. Težak je put, ali ja ću to da prodjem. Prošao sam mnogo štošta, proći ću i ovo", rekao je Ivanović.

Advokat Nebojša Vlajić kaže da je odbrana očekivala da se Ivanoviću omogući odbrana sa slobode.

"Imam utisak da i ovaj sud deli pravdu na kašičicu i u delovima kao što je učinio i Apelacioni sud, koji nije imao hrabrosti da u potpunosti oslobodi Ivanovića, već je prvostepenu presudu ukinuo. Tako sada i Osnovni sud, umesto da omogući odbranu sa slobode, određuje kućni pritvor, ali ako je ovo jedan korak ka njegovoj slobodi, mi ovo rešenje pozdravljamo", rekao je Vlajić.

Ispred suda u Severnoj Mitrovici jutros se dok je trajala sednica sudskog veća okupilo nekoliko desetina građana i članova Ivanovićeve porodice, a bio je i zamenik direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju, Dušan Kozarev.

“Danas je načinjen još jedan veliki korak ka konačnoj pravdi i slobodi. Očekujem da će Oliver nakon dva meseca kućnog pritvora biti pušten da se brani sa slobode i konačno se nazire kraj ovoj velikoj farsi koja je započela pre više od tri godine”, rekla je supruga Olivera Ivanovića, Milena Popović-Ivanović.

“Mi ostajemo na poziciji da tražimo hitno i neodložno njegovo oslobađanje i smatramo svaku odluku o pritvoru pa i ovom kućnom svojevrsnim produžetkom agonije i nepravde koja traje već duže od tri godine”, rekao je Kozarev.

Apelacioni sud u Prištini odlučio je prošle nedelje da se Ivanoviću ponovi suđenje, nakon što je sud poništio prvostepenu presudu kojom je bio osudjen na devet godina zatvora za ratne zločine.

Advokat Ivanovića Nebojša Vlajić rekao je da za sada nema nikakvih saznanja kada će početi novo suđenje, ali je kazao da će početkom marta biti održana konferencija na kojoj će biti odredjeno kada će postupak početi i sve kako je kazao tehničke stvari koje se tiču suđenja.

Ivanović je uhapšen 27. januara 2014. godine.

Do sada je u zatvorskom pritvoru proveo 33 meseca, a u kućnom nešto više od tri meseca.