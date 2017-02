Novo istraživanje potvrdilo značaj vitamina De

Vitamin De pomaže organizmu da apsorbuje kalcijum, gvožđe, magnezijum, fosfate i cink i zato je veoma važno da ga imamo dovoljno u našim telima. Ljudi ga u velikoj meri dobijaju izlaganjem suncu, ali tokom zimskih meseci, pošto mnogi od nas provode dane unutar prostorija, moramo da uzimamo ono što nam je potrebno kroz hranu ili vitaminski dodatak. Nova studija sada nagoveštava da vitamin De ima mnogo važniju ulogu u našem zdravlju nego što smo mislili, a istraživači imaju predloge kako bi pomogli ljudima da dobiju ono što im je potrebno.

Izgleda jednostavno, samo umešajte malo vitamina De u brašno, kako bi ga imali u dovoljnoj količini. Ali pekar Džon Taunsend nije baš sasvim siguran.

“Ne mislim da bi bilo šta trebalo dodavati hlebu. Mislim da bi trebalo da bude samo brašno, voda i so. Mogu da razumem zašto žele to da urade, ali mislim da je to staromodno”.

Međutim, istraživači na Univerzitetu Kvin Meri u Londonu kažu da je obogaćivanje hleba jednostavan način da se dobije dnevna doza. Njihovo istraživanje nagoveštava da vitamin De znači mnogo više od samo održavanja dobrog zdravlja. On može zapravo da vas zaštiti od bolesti.

“Glavno otkriće je što smo pokazali 10 odsto smanjenja rizika od akutnih respiratornih infekcija, kao što su kašalj i prehlada, sa vitaminom De u opštoj populaciji. Ali među osobama koje su na početku imale niske nivoe vitamina De, ustanovili smo da se rizik smanjio za 50 odsto”, kaže Adrijan Martineu sa Univerziteta Kvin Meri u Londonu.

Istraživanje je takođe pokazalo vezu između niskih nivoa vitamina De i depresije, tako da, bilo da ga dobijate od sunca, iz hrane, ili iz pilula, novo istraživanje je samo dokaz više da je dovoljna količina vitamina De od vitalne važnosti za zdravlje.