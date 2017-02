Novi planovi Mađarske za odvraćanje migranata

I pred dogovora o zajedničkoj politici prema migrantima, potvrdjenog na posljednjem skupu evropskih lidera na Malti, evropske članice ne odustaju od vlastitih mjera zaustavljanja i odvraćanja migranata od Evrope. Prednjači Madjarska, koja planira da sve migrante drži u transportnim kontejnerima dok se ne riješi njihov status. Podaci govore, od 30 hiljada zahtjeva za azil, Madjari su ga odobrili tek za manje od pet stotina migranata.

Madjarska ima velike planove kako da odvrati migrante od svoje teritorije - već uveliko gradi vojne barake duž granice sa Srbijom, u planu je i druga žičana ograda na tom potezu a vojska i policija bi, prema planu koji uskoro treba da postane i zakon, sve migrante koji udju na teritoriju te zemlje, uključujući i one koji su trenutno u prihvatnim centrima, smjestile migrante u transportne kontejnere gdje bi čekali da se riješi njihova sudbina. U slučaju da vlasti ne nadju osnova da odobre ostanak na njihovoj terotoriji, kontejneri se šalju nazad ili barem do zemlje sa kojom EU ima sporazum o readmisiji. Dio je to već poznate politike koju provodi madjarska vlada kojoj je jedino rješenje migrantske krize: čvsta ograda na granicama Unije...



"Evropa mora da kontroliše svoje granice i ne smije biti nikakvog popuštanja, to će samo jos više da ohrabri nove migracije", kaže Viktor Orban, mađarski premijer.



Sa druge strane, u Briselu su, očekivano, uzdržani dok plan Orbanove vlade ne postane realnost na terenu. Do tada podsjećaju...



"Evropska unija ima jasna pravila o mogućem zadržavanju tražilaca azila i migranata prema evropskom zakonu, posebno prema direktivi o uslovima prijemnih centara i direktivi oja se odnosi na njihov povratak”, podseća portparolka Evropske komisije, Nataša Berto.

Čini se da su se uzalud evropski lideri sastajali nedavno na Malti ponovo dogovarajući zajedničku migrantsku politiku, posebno u rješavanju nove migrantske rute koja vodi od Libije; lokane libijske vlasti su već odgovorile da nemaju namjeru bilo koga da zaustavljaju u pokušaju da se domogne Evrope, a gotovo istovremeno su ministry unutrašnjih poslova Balkanske rute, okupljeni u Beču, najavili da će do aprila objaviti plan još snažnijeg odvraćanja migranata da, nastojeći se domoći EU, prolaze tom rutom...