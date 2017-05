Sledi hitan sastanak SB UN nakon severnokorejskog raketnog testa

Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija održaće hitan sastanak u utorak zbog severnokorejskog probnog lansiranja rakete.

Sjedinjene Države, Japan i Južna Koreja zahtevale su hitan sastanak nakon što je Pjongjang lansirao raketu u nedelju, koja je dostigla neobične visine svoje balističke putanje, što dovodi do zaključka da bi mogla da bude reč o raketi na tečno gorivo čiji se let obavlja u dve faze i koja bi mogla da bude sposobna da leti do 4.500 kilometara.

Južna Koreja je saopštila u ponedeljak da će predsednik Mun Žae-In poslati specijalne izaslanike oko sveta, u sklopu pokušaja te zemlje da ojača globalne veze u osvit poslednjih severnokorejskih agresivni raketnih proba. Plava kuća je saopštila da će se izaslanici sastati sa visokim predstavnicima, kako bi objasnili politiku nove južnokorejske vlade i razmenili ideje.

Bivši ambasador u SAD, Hong Seok-Hjun, otputovaće u SAD, dok će bivši premijer Li Hae-Čan otići u Kinu. Dvojica zakonodavaca iz vladajuće Demokratske stranke otići će u Japan i Rusiju, dok će jedan savetnik južnokorejskog predsednika za ekonomska pitanja otići u Nemačku.

Rano u ponedeljak, Severna Koreja je saopštila da je uspešno izvela probu novorazvijene rakete srednjeg do dalekog dometa i da je test nadzirao vođa Kin Džong Un, u cilju potvrđivanja sposobnosti rakete da ponese "tešku nuklearnu glavu velikih razmera". Zvanična KCNA novinska agencija javila je da je raketa lansirana pod najvišim uglom kako ne bi uticala na bezbednost susednih zemalja i da je letela 787 kilometara, dostigavši visinu od 2.111 kilometara.

KCNA je citirala Kima kako optužuje Sjedinjene Države da "zastrašuju" zemlje koje "nemaju nuklearno oružje" i upozorava Vašington da ne pogreši u proceni realnosti da je tlo SAD u "dometu udara" Severa.

Test, prema saopštenju Bele kuće, treba da "posluži kao pozvi svim nacijama da sprovedu oštrije sankcije protiv Severne Koreje".

Kasnije, ambasadorka SAD u Ujedinjenim nacijama, Niki Hejli, rekla je da je vreme da mnoge nacije "pošalju snažnju, zajedničku poruku da je ovo neprihvatljivo, i mislim da ćete videti međunarodnu zajednicu kako čini to". Ona je rekla da bi SAD volele da nastave da "stežu omču" protiv Severne Koreje.

Predsednik SAD Donald Tramp rekao je ranije ovog meseca da bi bio "počastvovan" sastankom sa liderom Severne Koreje Kim Džong Unom, "pod ispravnim okolnostima", ali Hejli je rekla da "izvođenje raketnih testova nije način da se sedne sa predsednikom, pošto on to apsolutno neće učiniti".

Japan i Južna Koreja brzo su osudile severnokorejsku akciju kao ozbiljnu pretnju regionu i kršenje rezolucija Ujedinjenih nacija o severnokorejskom programu naoružanja.

Premijer Japana, Šinzo Abe, naredio je svojoj vladi da se "pripremi za moguće "nepredviđene troškove", saopštio je njegov kabinet.

"Lansiranje takve balističke rakete je ozbiljna pretnja našoj zemlji. Ministarstvo odbrane i odbrambene snage nameravaju da rade blisko sa Sjedinjenim Državama i Južnom Korejom kako bi prikupile i analizirale informacije", rekla je novinarima u Tokiju japanska ministarka odbrane Tomomi Inada. "Učinićemo svaki napor da obezbedimo mir i stabilnost naše zemlje".

Ona je objasnila da je moguće da je reč o novoj vrsti rakete koja je ispaljena pod velikim uglom u orbitu, dosegnuvši visinu od više od 2.000 kilometara i koja je letela 30 minuta, pre nego što je pala u Japansko more posle leta od oko 700 kilometara.

Kina je pozvala na udržanost kako bi se izbeglo narastanje tenzija u regionu, dok je Ministarstvo spoljnih poslova iznelo protivljenje Pjongjangovom kršenju rezolucija Saveta bezbednosti UN. Peking je jedini severnokorejski saveznik i ključni trgovinski partner Pjongjanga.

Ruski predsednik Vladimir Putin, koji se nalazi u Pekingu na međunarodnom samitu, izrazio je zabrinutost zbog raketne probe i eskalacije tenzija, saopštio je portparol Kremlja.

Tačka pada u more rakete bila je 400 kilometara istočno od obale Severne Koreje, prema informacijama japanske vlade.

Naučnici: Nije interkontinentalna raketa

"Ova jeste bitna stvar. Ali, nije ICBM (interkontinentalna balistička raketa). To je dobra vest", rekao je kodirektor istraživačke organizacije "Unija zabrinutih naučika", Dejvid Vrajt, za Glas Amerike.

Ukoliko bi letela standardnom trajektorijom, raketa koju je ispalila Severna Koreja u nedelju ujutro mogla bi da ima domet do 4.500 kilometara, kaže Vrajt.

Guam, američka teritorija na kojoj su dve velike baze SAD, udaljena je 3.400 kilometara od Severne koreje i do sada se smatralo da je izvan dometa najmoćnijih raketa Severne Koreje za koje je bilo poznato da su razvijene - rakete serije Musudan, koje imaju domet od oko 3.000 kilometara.

Sa ovim testom, Severna Koreja je možda preskočila domete problematične Musudan serije raketa.

To bi značilo da su sastavili ono što su sastavljali i što nisu bili uspeli da sastave, rekao je Vrajt.

Južna Koreja i SAD odmeravaju

Američka Pacifička komanda, stacionirana na Havajima, potvrdila je lansiranje rakete, ali je saopštila da neidentifikovani projektil nije izgledao dovoljno velik da bi bio interkontinentalna raketa, oružje za koje Severna Koreja tvrdi da ga razvija.

Trampa je o severnokorejskom lansiranju telefonom brifovao savetnik za nacionalnu bezbednost, H. R. Mekalister, rekli su zvaničnici Bele kuće za Glas Amerike.

Saopštenjem Bele kuće, u kome se kaže da je "Severna Koreja bila flagranta napast već predugo", čini se da se šalje indirektan poziv Moskvi na tesniju saradnju po pitanju Pjongjanga.

"Sa raketom koja je udarila tako blizu ruskog tla - zapravo, bliže Rusiji nego Japanu - predsednik ne može da zamisli da je Rusija zadovoljna", stoji u saopštenju Bele kuće izdatom kasno u nedelju.

Pjongjang se obraća Vašingtonu

Samo dan ranije, visokorangirani diplomata Severne Koreje rekao je da je Pjongjang voljan da razgovara sa Sjedinjenim Državama o nesporazumima dve zemlje, pod ispravnim okolnostima.

Čoe Son Hjui, generalna direktorka severnokorejskog Ministarstva spoljnih poslova za odnose sa SAD, pokrenula je pitanje razgovora dok se obraćala novinarima u Pekingu, na povratku iz Norveške.

Neki analitičari odbacuju njen komentar kao dalekosežne poziciju Pjongjanga, zajedno sa konstantnom ratobornom retorikom usmerenom protiv Vašingtona i Seula.

Kao posledica poslednjeg severnokorejskog lansiranja rakete, u međuvremenu, sastali su se američke, evropske i japanske vojne jedinice, kako bi učestvovale u ratnim igrama na udaljemom ostrvu SAD u Pacifičkom okeanu. Vežba je zamišljena kao upozorenje Severnoj Koreji da ne iskušava vojnu moć saveznika.