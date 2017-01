Mirovni pregovori o Siriji počeli u Kazahstanu

Predstavnici sirijske vlade i opozicije sastali su se u ponedeljak u glavnom gradu Kazahstana na mirovnim razgovorima koje podržavaju Rusija i Turska i za koje pobunjenički izvori tvrde da ne podrazumevaju direktne pregovore.

Od pregovora u Astanu se očekuje da se fokusiraju na osnaživanje prekida vatre na nacionalnom nivou koji je, uz posredovanja Rusije, Irana i Turske, postignut u decembru i koji se uglavnom održava.

Prethodni pokušaji postizanja prekida vatre, u čije su postizanje bile uključene Sjedinjene Države i Ujedinjene nacije, ubrzo su se raspadali, a zaraćenje strane razmenjivale su vatru i međusobno se optuživali. Prethodni mirovni razgovori, uključujući onaj održan pre godinu dana, takođe su rezultirali malim napretkom u donošenju kraja konfliktu koji je počeo u martu 2011. godine.

"Naša je najiskrenija želja da ovi razgovori budu svetlo na kraju tunela sirijske krize", rekao je ministar inostranih poslova Kazajstanma Kairat Abdrakmanov otvarajući razgovore. "Sada je na svima nama da postignemo pravi napredak koji narod u Siriji s pravom zaslužuje".

Specijalni izaslanik UN u Siriji, Stefan de Mistura, učestvuje u razgovorima koji će trajati bar do utorka.

Rusija i Turska pozvali su predsednika SAD Donalda Trampa da pošalje delegaciju na razgovore nekoliko dana pre nego što je stupio na dužnost. Ali, navodeći zateve predsedničke tranzicije, američki Stejt dipartment je saopštio da bi ambasador u Kazahstanu, Džordž Krol, trebalo da prisustvuje razgovorima.

Uprkos neslaganjima zbog ruske vojne intervencije u Siriji, čini se da Kremlj želi američko učešće u mirovnom procesu.

"Mislim da Rusija želi da stvori izgovor, još jedan izgovor, kako bi unapredila svoje odnose sa Sjedinjenim Državama", rekao je analitičar moskovskog Karnegi centra, Aleksej Malašenko. "U isto vreme, Moskva vrlo dobro razume da će bez prisustva Vašingona razgovori biti više ili manje komplikovani".

Pobunjenici delimično podeljeni

Razgovori se održavaju samo dve nedelje nakon što su sirijska vojska i sledbenici predsednika Bašara al Asada preuzeli pobunjeničko uporište Alep, u strateškom porazu onih koji su se protivili Asadovoj vlasti.

Borbe između umerenih pobunjeničkih grupa i onih povezanih sa ekstremistima omele su napore da se stvori kohezivnija umerena koalicija protiv Asada.

Ruska agencija Interfaks javila je da je delegacija sirijske vlade, predvođena ambasadorom Sirije u Ujedinjenim nacijama, Bašarom Džafarijem, spremna na direktne razgovore sa sirijskom opozicijom u Astanu. Ali, neki predstavnici opozicije izneli su zabrinutost da Damask želi da pregovara o političkom rešenju samo sa opozicijom koju podržava Turska.

Glavna pobunjenička "kišobran" grupa u ranijim pregovorima, Visoki komitet za pregovore, nije pozvana u Astanu, ali se nada da će sastanak biti korak napred ka mirovnim razgovorima u Ženevi, 8. februara.

To što nisu prisutni svi igrači koji su voljni da učestvuju u mirovnom procesu čini uspeh manje verovatnim, kaže Stanislav Pričin iz Istraživačkog centra za Centralnu Aziju sa moskovskog Instituta za orijentalne studije.

"Ali u isto vreme, potpuno je novo ustrojstvo kada se to događa uz Rusiju, Iran i Tursku, uz učešće sirijskie vlade i uz učešće naoružane opozicije", kaže on. "I postoji neka nada za ljude koji to posmatraju, koji žive ponajpre u Siriji, da bi ovo mogao biti vrlo važan korak napred ka rešenju dugotrajnog građanskog rata u Siriji".

Danijel Širaf

Olga Pavlova