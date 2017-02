Matis: Američka bezbednost trajno povezana sa evropskom

Američki državni sekretar Džim Matis poručio je evropskim saveznicima da je američka bezbednost vezana uz evropsku, opisujući NATO princip kolektivne odbrane kao temeljnu obavezu. Matis je učestvovao u bezbednosnoj konferenciji u Minhenu, gde su se šefovi država i delegati iz svih delova sveta okupili u vreme globalne neizvesnosti.

"Transatlantsko jedinstvo podupire evropsko jedinstvo. To je činjenica koje smo svesni u kontekstu saradnje NATO-a i Evropske unije", poručio je delegatima sekretar Matis i dodao: "Američka bezbednost je trajno povezana sa bezbednošću Evrope. Kada se sprovode na ispravan način, evropske inicijative i jedinstvo NATO-a se uzajamno učvršćuju."



WATCH: Mattis remarks at on adapting to threats



Američki predsednik Donald Tramp prošlog meseca je NATO opisao kao zastarelu organizaciju. Međutim, Matis je izjavio da predsednika sada pruža punu podršku savezu, iako je ponovio zahtev da Evropa učestvuje u većoj meri u izmirivanju svojih finansijskih obaveza prema Alijansi.

Očuvanje međunarodnog poretka

“Stojeći na temelju našeg NATO saveza, 28 demokratija pomažu u očuvanju međunarodnog poretka zasnovanog na pravilima", naveo je Matis.



Mnogi delegati u Minhenu smatraju da je taj međunarodni poredak sada ugrožen, za šta mnogi krivicu pre svega pripisuju Moskvi.



Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov govori na konferenciji u subotu. Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg pozdravio je dalji dijalog.

"Rusija je naš najveći sused i posebno u vreme kada se duž naših granica odvija više vojnih aktivnosti i tenzije su pojačane, snažno verujem da postoji potreba za dijalogom između NATO-a i Rusije", rekao je Stoltenberg novinarima u petak.

Dodatne američke trupe i vojna oprema stigli su u Letoniju i Rumuniju ove nedelje, u okviru najvećeg pojačanja NATO snaga od kraja hladnog rata.

Evropske saveznike ohrabrile su tople reči sekretara Matisa o transatlantskom savezu. Međutim, mnogi delegati kažu da bi voleli da čuju iste reči od predsednika Trampa lično.