Malarija otporna na glavni lek zabrinjava naučnike

Četiri državljanina Velike Britanije koji su dobili malariju kada su putovali u Afriku, pokazali su kako izgleda otpornost na glavni lek, koji se koristi za lečenje te bolesti, navode istraživači iz Londonske škole za tropsku medicinu. Kako iz Londona izveštava novinar Glasa Amerike Henri Ridžvel, naučnici smatraju da bi to otkriće trebalo da bude upozorenje za Afriku, gde je taj lek imao ključnu ulogu u brzom smanjenju stope smrtnosti od malarije.

Četvorica putnika lečena su lekom pod nazivom Artemeter-Lumefantrin pošto su se vratili u Britaniju iz različitih delova Afrike, u periodu od pet meseci, pokazujući simptome malarije. Slučajevi su privukli pažnju naučnika iz Londonske škole za tropsku medicinu.

“Očekuje se da taj lek normalno izleči nekoga posle tri dana i zatim se pacijent šalje kući, kada testovi krvi pokažu da više nema parazita. U ta četiri slučaja, izgledalo je da pacijenti imaju čistu krv ili veoma blizu čiste, a kada su poslati kući sa navodno dobrim zdravstvenim rezultatima, vratili su se u bolnicu posle tri do sedam nedelja”, Kolin Saderlend iz Londonske škole za tropsku medicinu.

Lek je deo tretmana poznatijeg kao artemisininska kombinovana terapija ili A-K-T, koja je korišćena širom Afrike, gde se pojavljivao najveći broj slučajeva bolesti i smrtnih slučajeva. Ovo su prvi slučajevi očigledne smanjene reakcije na tretman i lekari upozoravaju da treba biti oprezan.

“Ako se radi o pretnji da su otporni, a mi nismo potpuno uvereni da je to slučaj, ali sumnjamo da je tako, svakako je vreme da to pažljivo proverimo. Ako jeste pretnja, onda je to ozbiljno pitanje i moramo da preduzmemo korake”, ističe Saderlend.

Ti koraci bi mogli da obuhvate upotrebu drugih lekova pored A-K-T-a. Ali za takvu promenu strategije je potrebno vreme.

“Naravno, većina slučajeva malarije je na seoskim područjima, u lokalnim bolnicama i klinikama na terenu. Ne možemo samo da kažemo ‘Hajde da probamo drugi lek’, ako nije dostupan u tom trenutku. Zato to zahteva planiranje i razmišljanje unapred”.

Otpornost na A-K-T lekove je sve veći problem u delovima jugoistočne Azije, ali otpornost koja se javila kod parazita malarije u ova četiri slučaja, nije u vezi sa tim.

“Šta god da se dogodilo u Africi, ta četiri pacijenta ne predstavljaju vrstu otpornosti, koja je postala veoma ozbiljan problem u jugoistočnoj Aziji”.

Naučnica iz Kine, profesorka Juju Tu dobila je Nobelovu nagradu za medicinu 2015. Godine, za svoje otkriće Artemisinina kao tretmana za malariju. Njegova široka upotreba doprinela je smanjenju broja smrtnih slučajeva od malarije za 30 odsto od 2010. do 2015. godine. Naučnici naglašavaju da najnoviji slučajevi navodne otpornosti predstavljaju upozorenje i da je potrebna dalja istraga.