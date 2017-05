Makron dobro rešenje, ali EU mora da se menja

Brisel je sa radošću i olakšanjem dočekao izbor Emanuela Makrona za novog francuskog predsjednika. On je, uvjereni su u evropskim institucijama, garancija nastavka aktivne uloge Pariza u očuvanju I reformi Unije i predstavlja sve ono što Unija jeste ili bar treba da bude. Sa druge strane, ozbiljan broj glasova koje je dobila liderka populističkog Nacionalnog fronta upozorava da su promjene u Francuskoj ali i cijeloj Uniji, hitno potrebne.



Slika govori više od riječi: pobjednik predsjedničkih izbora na svoj prvi govor ide ne uz Marseljezu, francusku nacionalnu himnu, već uz zvuke Ode radosti, himne EU. To oslikava i smijer kojim će Makron voditi Francusku- evropskim putem, što nailazi na oduševljenje u evropskim institucijama. Rezultat francuskih izbora je zaustavio trend rušenja evropskih temelja, najavljen Brexitom, a podržan sa druge strane okeana.



"Sinoć je izbor bio izmedju: odbrane svega onoga što Evropa predstavlja i druge opcije koja bi željela da uništi Evropu, tako da je izbor bio jednostavan.”, ocenjuje portparol Evropske komisije Margaritis Šinas.



Medjutim, nije sve tako jednostavno ni crno-bijelo, i toga su svjesni u Briselu- nisu svi koji su glasali za le Penovu nacionalisti- mnogi od njih su žrtve bankarskog lobija, kriza, preteških kredita, nezaposlenosti i to je činjenica na koju mora da računa i Makron ali i Brisel- Unija se mora mijenjati i to pod hitno. Slično za Francusku najavljuje i mladi predsjednik- rezanje adminisrativnog aparata, povećanje zaposlenosti, bolje zakone za radnike, snažnije veze unutar Unije. Svjestan evropskih problema, on traži reformu Unije: izmedju ostalog, i reformu finansijske konstrukcije eura, veću kontrolu, ali i opštu modernizaciju, ulaganja u istraživanje i razvoj, nove tehnologije, snažniju borgu protiv klimatskih promjena.



U svakom ,slučaju, drugi krug predsjedničkih izbora u Francuskoj je za mnoge bio prilika ne da glasaju ZA, vec PROTIV- protiv mraka koji bi toj zemlji, a i EU, donio Nacionalni fron Marin le Pen. Francuska I EU su dobile još jednu šansu da se mijenjaju, što njihovi stanovnici s pravom već dugo očekuju.