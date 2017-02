Vučić i Kurc o migrantskoj krizi i Kosovu

Šef austrijske diplomatije Sebastijan Kurc doputovao je danas u posetu Beogradu - u razgovorima sa premijerom Srbije Aleksandrom Vučićem i ministrom spoljnih poslova Srbije Ivicom Dačićem dominiralo je nekoliko tema - migrantska kriza, situacija u regionu, dijalog sa Kosovom i evropske integracije.

Iako je prošla godina bila teška za Evropsku uniju, stav Beča je i dalje da zemlje Zapadnog Balkana, a naročito Srbiju, podržava na putu ka EU, izjavio je danas ministar spoljnih poslova Austrije Sebastijan Kurc i dodao da će njegova zemlja učiniti sve da taj put podstiče.

Posle razgovora sa premijerom Srbije Aleksandrom Vučićem, Kurc se zahvalio na podršci Srbije i Makedonije na vrhuncu izbegličke krize i njihove pomoći u zatvaranju Balkanske izbegličke rute. Govoreći o Kosovu, on je rekao da je sada najvažnije da se dijalog nastavi:

"Najpre je iz mog ugla sasvim jasno da ono što je dogovoreno mora i da se ispoštuje. Kao drugo, pokušavamo da damo doprinos kao Austrija, ali i kao predsedavajuća zemlja OEBS-a, i kao zemlja članica EU, da dijalog izmešu Beograda i Prištine bude uspešan. I ukoliko nam to izgleda moguće da utičemo na to, onda naravno da ćemo to učiniti na obe strane."

Po rečima Aleksandra Vučića, trenutno u Srbiji ima oko 6.700 migranata, a prema njima ni jednom nije primenjena sila. Većina ih dolazi iz Bugarske i Makedonije, a radi se uglavnom o Avganistancima i Pakistancima i samo 10 odsto čine porodice, rekao je Vučić:

"Preko 90 odsto ljudi uvek, u svakom trenutku mi držimo u prihvatnim centrima. Pozivamo i neke druge koji to ne žele, kojih je veoma mali broj – na današnji dan je negde oko 500, koji su van tih prihvatnih centara, da idu u te prihvatne centre, toliko mesta uvek imamo. Međutim, problem je u tome što neki od njih to ne žele zbog činjenice da ovako lakše dolaze do krijumčara koji mogu da ih preko teritorije Hrvatske i nekih drugih zemalja provedu do željenih destinacija u EU."

Šef austrijske diplomatije Sebastijan Kurc danas je razgovarao i sa srpskim kolegom Ivicom Dačićem i na je sastanku je ocenjeno da su bilateralni odnosi na visokom nivou i da ih karakteriše intenzivan politički dijalog. Kako je rekao Kurc, suzbijanje izazova koje nosi migrantska kriza je jedan od prioriteta austrijskog predsedavanja OEBS-om.