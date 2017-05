Kraj zagrebačke Cibone?

Zagrebački košarkaški klub Cibona najverovatnije će otići u stečaj 1. juna, zbog finansijskih problema, izjavio je bivši igrač, trener i predsednik Cibone, Aco Petrović, koji od decembra nije u tom klubu.



Cibona 69 dana nije ispoštavala obaveze u predstečajnoj nagodbi i ukoliko tako nastavi još tri nedelje, stvoriće se svi uslovi za stečaj. Petrović kaže da Cibona do sada nije platila ništa i da se niko iz kluba uopšte ne javlja poveriocima.

"Ja sam u ovom klubu, kao igrač, trener i predsednik, bio od 1976. godine. Želim skrenuti pažnju javnosti na tešku situaciju u kojoj se Cibona našla. Sa stopostotnom sigurnošću mogu reći da Cibone 1. juna više neće biti... Neće biti više kluba s takvim imenom, grbom i bogatom istorijom", rekao je Petrović, zamolivši sve navijače i prijatelje kluba da dođu u sredu na drugu utakmicu polufinala doigravanja protiv Šibenika.

Petrovć kaže da je u pogledu pronalaženja rešenja u kratkom vremenskom roku. Klub je dužan 40 milona kuna (nepunih šest miliona dolara), no predstečajnom nagodbom poverioci su pristali na isplatu 17 miliona kuna (dva i po miliona dolara).



"Ako ne možemo da spasimo Cibonu, bilo bi važno da je barem dostojanstveno sahranimo", rekao je Petrović.



Javnosti u Hrvatskoj već se proširila vest da će Cibona napraviti fuziju sa KK Zagreb kako bi se napravio novi klub pod imenom Zagreb Cibona Nova.



"Hipotetički, ako bi do toga došlo, onda bi taj klub bio dužan samo ono što je ovog trenutka dužan KK Zagreb, a ovih Ciboninih 15,5 miliona kuna poverenici bi mogli da zaborave. Neću da ulazim u priče o spajanju jer za to nemam dokaza", kazao je Petrović.



Cibona, koja je dva puta bila prvak Evrope, ima čak 18 titula u Hrvatskoj, sedam nacionalnih kupova, kao i tri šampionska pehara i osam kupova bivše Jugoslavije, uz jedan ABA lige.