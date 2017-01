Kraj "najveće predstave na svetu"

Ringling Braders i Barnum i Bejli, cirkuska kompanija sa najdužim stažem u Sjedinjenim Državama najavila je da se zatvara u maju. Ova institucija zabavlja milione ljudi već 146 godina, ali prodaja karata počela je da opada u poslednjih nekoliko godina pošto je okončana veoma popularna cirkuska tačka sa slonovima. U saopštenju izdatom prošle nedelje navodi se da se cirkus zatvara iz nekoliko razloga uključujući pad prodaje karata, promenu ukusa u industriji zabave, visoke troškove produkcije i borbu sa grupama za zaštitu prava životinja.

Tačka sa slonovima je godinama bila ponos cirkusa Ringling Braders. Međutim u poslednjih nekoliko godina, aktivisti za zaštitu prava životinja su često protestovali protiv takvih predstava.

“Slonovi u cirkusima žive u potpunom paklu – većinu života provode vezani lancima za prikolice, onda kada ih ne udaraju bičevima da bi se pokorili i izveli neprirodne trikove”, kaže Britni Pit, portparolka organizacije za zaštitu životinja Peta.

Cirkus odbacuje optužbe o zlostavljanju životinja, ali mnogi gradovi su u poslednje vreme počeli da zabranjuju predstave u kojima se koriste životinje. Kao rezultat opala je cena karata – i to znatno više nego što je to menadžment predvideo.

“Pošto smo ukinuli tačke sa slonovima došlo je do oštrog pada broja posetilaca, mnogo više nego što smo očekivali, i to nas je navelo na ovu odluku jer ovakav biznis model više nije održiv”, kaže Džulijet Feld, iz organizacije Feld Entertainment.

Menadžment firme Feld, koja upravlja cirkusom, navodi da postoje i drugi razlozi. Ono što je nekada bila glavna zabava prosečne američke porodice, u poslednjih 20 godina potpuno se promenilo. Mladi su danas više zainteresovani za filmove, video igre i slanje poruka mobilnim telefonom nego za cirkus.

Ringling Braders će u maju odigrati predstavu pod nazivom “Najbolji šou na svetu” (The Greatest Show on Earth), poslednju posle 146 godina. Za neke, to znači kraj važnog perioda američke istorije.

„Cirkus je fantastično poglavlje američke kulture. Ni jedna druga zabavna umetnička forma nije uticala na američku kulturu kao cirkus. U svojim najboljim danima, kada bi cirkus stigao u grad škole bi se zatvarale, a ljudi puštali sa posla. To je bio kao nacionalni praznik jer je stigao cirkus", kaže Skot O’Donel iz Svetskog muzeja cirkusa.

Cirkuski slonovi će se penzionisati u Centru za zaštitu slonova u Floridi.