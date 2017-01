Rušenje zida u februaru, Srbi osuđuju "demonstraciju sile"

Predsednik Skupštine Kosova Kadri Veselji rekao je da će zid sa severne strane mosta u Kosovskoj Mitrovici biti srušen 1. ili 17. februara, na godišnjicu proglašenja nezavisnosti Kosova. Ovakve izjave ne doprinose smirivanju tenzija, smatra Igor Simić Iz Skupštine opštine Severna Mitrovica.

Predsednik Skupštine Kosova Kadri Veselji rekao je da je izgradnja zida u neposrednoj blizini glavnoig mosta u Kosovskoj Mitrovici još jedna provokacija Vlade Srbije i da će on biti srušen. Veselji je kazao da taj zid promoviše koncept podele društva, da nije u interesu nikoga ko živi na Kosovu i da je simbol hladnog rata.

“Zid će pasti u svakom slučaju. Ne znam da li će to biti 1. ili 17. februara, ali on će pasti, biće uništen. Pozivam građane da imaju veru u državu. To će biti srušeno. On promoviše koncept separatizma”, rekao je Veselji .

S druge strane odbornik u Skupštini opštine Severna Mitrovica, Igor Simić, za Glas Amerike kaže da izjave prištinskih zvaničnika ne doprinose smirivanju situacije nakon tenzija koje su proteklih dana prisutne na Kosovu. On je najavu Kadrija Veseljija ocenio kao pretnju i demonstraciju sile čiji je, kako je kazao, cilj zastrašivanje Srba.

“Ono što je nesumnjivo, jeste da će podgrijana situacija, biti još više zagrejana ovakvim izjavama, što ne ide u prilog ni jednoj zajednici koja živi na Kosovu. Kada govorimo o potpori (zidu) koja se nalazi u ulici Kralja Petra Prvog ona je dogovorena u Briselu, proces revitalizacije je u toku, u skladu sa onim što je i Maja Kocijančić potvrdila 9. decembra za sve medije, tako da ovakva izjava ne predstavlja ništa drugo sem demonstriranje sile prištinskih zvaničnika”, rekao je Simić.

Poslanici Skupštine Kosova usvojili su krajem prošle godine Rezoluciju kojom se tokom ovog meseca zahteva rušenje ovog zida u severnoj Mitrovici, koji je izgrađen početkom decembra 2016 godine.