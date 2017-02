Konzervativci u Arizoni pozdravljaju Trampove poteze

Od pogranične bezbjednosti do obračuna sa ilegalnom imigracijom, pristalice predsjednika Donalda Trampa pozdravljaju njegove poteze u pogledu pitanja koja su važna za konzervativne birače. U Arizoni, konzervaticvi podržavaju predsjednika, uprkos kritikama na njegov račun.

Mardi Benedikt je menadžerka ljekarske ordinacije u gradu Fort Mohave, u Arizoni, gdje njen suprug Ričard, akušer i ginekolog, ima uspješnu praksu. Mardi, konzervativna aktivistkinja, kaže da njen suprug ponekad ne zarađuje gotovo ništa zbog malih nadoknada u okviru Obamakera.

“Plakala sam na dan inauguracije, prvi put za osam godina. Međutim, to su bile suze radosnice, zato što je bilo mnogo onih prolivenih od tuge”.

Ljekarka Keli Vord takođe podržava Donalda Trampa.

“Ja sam bivša državna senatorka Arizone i kandidujem se za američki Senat”.

Vord je prošle godine vodila neuspješnu kampanju da porazi senatora Džona Mekejna na republikanskim primarnim izborima. Sada se nada da će da zamijeni drugog senatora iz Arizone, takođe republikanca Džefa Flejka, na izborima 2018. godine. Ona ističe da ni Flejk ni Mekejn nisu konzervativci i da ne podržavaju predsjednika Trampa.

“Vidim kakve su posljedice ilegalne imigracije po naš zdravstveni sistem, ali i obrazovanje. Pogađa i infrastrukturu i svaki aspekt našeg društva”.

Frenk Lister iz Feniksa podržava Keli Vord i Donalda Trampa. Katolik je i počeo je da se bavi poliitkom zbog pitanja poput abortusa, kojem se protivi.

“Za nas konzervativce je veoma frustrirajuće kada pošaljemo ljude u Vašington koji ništa ne rade. Nije me briga ako gube, ali moraju da se bore”.

Ove Trampove pristalice smatraju da su nedavni protesti na aerodromima protiv Trampovih imigracionih uredbi prešli liniju između slobode govora i anarhije. Suprug Keli Vord, Majkl, takođe ljekar, podržava Trampa, ali ističe da konzervativci griješe ako su uvijek saglasni sa stavovima predsjednika.

“Volio bih da je uredba o zabrani putovanja primijenjena malo drugačije. Ipak, podržavam ono što on pokušava da uradi. Vjerujem da je to ustavno, u skladu sa njegovim ovlašćenjima. Postoji i bojazan da će da ih prekorači i mislim da bi to takođe trebali da nadziremo”.

Keli Vord kaže da Tramp, kao biznismen, radi ono što je potrebno.

“Zna kako da preuzme situaciju u svoje ruke, što je morao da uradi posle osam godina Obame”.

Ona takođe ocjenjuje da predsjednik Tramp ima snažnu podršku u Arizoni i širom zapadnog dijela zemlje.