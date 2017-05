Kocijančić: Pretnje Haradinaja Vučiću mešanje u politiku susedne zemlje

Izjave koje predstavljaju političko mješanje u susjedne zemlje nisu doprinos izgradnji dobrosusjedskih odnosa, rekla je portparolka visoke predstavnice EU, Maja Kocijančić u odgovoru na prijetnje koje je Ramuš Haradinaj uputio premijeru Vučiću i Vladi Srbije. Umjesto toga, očekuje se od svih da daju doprinos gradnji konstruktivne klime, koja je preduslov napretka prema EU. Sama Visoka predstavnica potvrdjuje da joj je napredak država regiona prioritet svih prioriteta.



Iz briselskog ugla, izjave poput prijetnji koje je Haradinaj uputio Vladi Srbije i njenom premijeru mogu se shvatiti kao miješanje u susjednu zemlju, a takve izlažu region riziku zapaljive retorike I nisu doprinos izgradnji dobrosusjedskih odnosa, izjavila je portparolka visoke predsbtavnice EU, Federike Mogerini i podsjetila da se od svih u regionu očekuje da nastave da grade čvrste kooperative odnose, fokusiraju se na reforme, jer je to jedini put ntegracija sa EU.

Regionalna saradnja i sveobuhvatne reforme su i za Visoku predstavnicu EU od ključne važnosti kako bi Zapadni Balkan postao dio evropskih integracija, kaže Federika Mogerini.



"Za mene je cijeli region Zapadnog Balkana, moguće zato što sam Italijanka a dijeli nas samo Jadran, za mene je region prioritet svih prioriteta. Nadam se i radim na tome da do kraja svoga mandata, za dvije i po godine, cijeli Zapadni Balkan napravi toliko važnih koraka prema EU da taj proces više ne može da se vrati natrag. Zaista me ljuti, jako ljuti kada čujem da neko, govoreći o Zapadnom Balkanu, govori o "evropskim perspektivama.” Zapadni Balkan jeste Evropa, to ne treba zaboraviti, postoje samo perspektive integracije u EU. Region je u srcu naseg kontinenta i vidjeli smo prošle godine tokom izbjegličke krize, da moramo da radimo zajedno, jer smo dio istog prostora. Kada govorimo o borbi protv terorizma ili radikalizacije, moramo da radimo zajedno. Dakle, za mene je to prvi prioritet za stabilnost i bezbjednost, ekonomiju i demokratiju. Demokratija, vladavina zakona, regionalna saradnja dolazi samo sa kredibilnom perspektivom članstva u EU.”