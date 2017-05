Ambasador Skot: Srbija sama bira svoj put

Srbija mora i ima pravo da bira svoj put, ali mi vidimo njenu integraciju u Evropsku uniju kao najbolji način da region ostvari mir - izjavio je danas američki ambasador Kajl Skot. Na predavanju na Fakultetu za međunarodnu politiku i bezbednost on je govorio i odnosima SAD i Srbiji, kupovini Migova i drugim aktuelnim pitanjima.

Ambasador SAD u Srbiji Kajl Skot izjavio je danas da ne predviđa nikakve dramatične promene američkoj spoljnoj politici, jer se ona ne bazira na ličnosti predsednika već na interesima zemlje koji se ne menjaju sa promenom predsednika.

Na predavanju na Fakultetu za međunarodnu politiku i bezbednost, on je rekao da su SAD drugi najveći donator posle Evropske unije, napominjući da je pogrešna percepcija da je Rusija najviše pomoći dala Srbiji. Ljudi gledaju na Rusiju kao najboljeg partnera Srbije jer sve gledaju kroz prizmu Kosova, rekao je Skot i dodao da se odnosi SAD sa Srbijom mogu opisati jednom reči - partnerstvo:

"Srbija igra ulogu u smeru pomirenja među narodima ovog regiona, ne podržavate pokrete u drugim zemljama koji bi stvorili etničke tenzije. I ona radi za bolje odnose. To znači - pregovori sa Kosovom, što se tiče normalizacije odnosa, briselski dijalog ide napred sa tim."

Američki ambasador je rekao i da niko ne traži, niti je želja da Srbija postane članica NATO i niko ne postavlja pred nju izbor između prijateljstva sa Zapadom ili sa Rusijom. Srbija je neutralna, ali i zavisna od Rusije za vojnu tehnologiju, dodao je Skot.

On je rekao da razume da Srbija hoće vazduhoplovstvo, ali za šta služe moderni Migovi ako su vaši susedi u NATO i da li je to najbolji način upotrebe finansija kada treba da unapredite vojsku za druge izazove, pitao je Skot:

"Mi smo dali kao NATO saveznici helikoptere Hrvatskoj. Bila je velika kontraverza o tome. Mi to vidimo kao pomoć savezniku, da daš našem savezniku nešto što je potrebno. Takvi helikopteri su nam potrebni u misiji Kfor. I sad Hrvatska dodaje te helikoptere misiji Kfor."

Govoreći o nedavnim izjavama o stvaranju Velika Albanije, on je rekao da je Velika Albanija, Velika Srbija ili bilo šta opasnost za stabilnost regiona, dodajući da je američka politika dosta jasna da granice treba da ostanu kakve jesu.

Upitan o najavama formiranja Vojske Kosova do kraja godine, on je rekao da su SAD uvek rekle da su za saradnju sa Kosovskim bezbednosnim snagama i da očekuje da će jednom u budućnosti postojati kosovska vojska, ali da bi to trebalo da se obavi kroz Ustav.