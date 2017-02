Dačić: Sačuvati kontinuitet dobrih odnosa sa SAD

Prvi potpredsednik Vlade Srbije i ministar spoljnih poslova Ivica Dačić boravio je u jednodnevnoj poseti Vašingtonu, tokom koje je prisustvovao 65. nacionalnom Molitvenom doručku i razgovarao sa predstavnicima Stejt departmenta i Kongresa, koji se bave regionom Zapadnog Balkana.

Dačić za "Glas Amerike" kaže da će u glavnom gradu SAD ukupno provesti manje od 24 sata, tako da nije imao mnogo vremena za sastanke, ali i da je zadovoljan susretima u Vašingtonu.

„Možda je najvažniji od svih sastanaka, koji u stvari i nije bio sastanak, već je takav bio raspored sedenja na Molitvenom doručku, tako da smo sto do stola sedeli novi državni sekretar Tilerson i ja... to je bila prilika da se upoznamo i porazgovaramo dok je trajao Molitveni doručak i ja sam iskoristio tu priliku da ga i pozovem, da u vreme kada mu odgovara dođe u Srbiju. Inače, u svim razgovorima sa predstavnicima nove administracije, može se videti da su oni zainteresovani i svi postavljaju pitanje ’Kako bi nova administracija, kako bi SAD mogle da pomognu situaciji u regionu?’. Mislim da je još prerano govoriti o tome na koji način, kako i u kom smeru će se to dešavati, ali je bitno sačuvati taj kontinuitet dobrih odnosa, koji Srbija ima sa SAD, i to ćemo negovati i u narednom periodu“.

Dačić smatra da treba sačekati nova postavljenja u američkoj administraciji, pre svega u Stejt departmentu, kako bi se dobila bolja slika onoga što Srbija i region mogu da očekuju od odnosa sa SAD tokom mandata predsednika Trampa.

„Mislim da mi ne treba da izlazimo sa svojim problemima, nego da predlažemo varijante koje će biti od koristi i dobitne kombinacije za sve strane, kako je sad moderno da se kaže, da imamo ’win-win’ kombinacije za naš region. Sve u svemu, ovo je bila brzopotezna poseta, očekujem predstavnike Stejt departmenta uskoro u Srbiji, već za desetak dana, ali tek ćemo posle novih imenovanja ljudi koji će se baviti tim poslom moći da vidimo u kam smeru će se odvijati dalji naši odnosi. Naravno, mi smo spremni da damo konstruktivan doprinos“.

Dačić kaže da je svoje sagovornike u Vašingtonu obavestio o najnovijem razvoju događaja i tenzijama u odnosima između Beograda i Prištine.

„Mislim da će se Srbija vrlo odgovorno ponašati, ali s druge strane želimo i da upozorimo sve da situacija, pre svega izazvana ponašanjem Prištine, može da dovede do toga da se neki nepromišljeni gest pretvori u ogroman regionalni problem i da naruši regionalnu stabilnost. Zato je veoma važno da se svi što pre vrate dijalogu i ispunjenju onoga što je dogovoreno i da se dogovaramo o pitanjima regionalnog mira i stabilnosti“.