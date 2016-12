Stavridis: Putin želi da razbije transatlantski savez

U intervjuu za Glas Amerike, bivši komandant NATO snaga u Evropi, Admiral Džejms Stavridis, koji je nedavno razgovarao sa novoizabranim predsednikom Donaldom Trampom, osvrnuo se na budućnosti Severnoatlantskog saveza.

Tokom našeg razgovora novoizabrani predsednik Tramp je rekao da poštuje NATO, ističe Stavridis dodajući:

"Sa mnom je govorio mnogo pozitivnije o alijansi nego što smo mogli da čujemo za vreme njegove predsedničke izborne kampanje, kada se prilično negativno izrazio o NATO-u. Lično smatram da je NATO snaga koja radi za dobrobit međunarodne zajednice i daje vredan bezbednosni doprinos našoj zemlji. U današnjem uzbrukranom svetu novoizabrani predsednik, kao lider NATO-a, treba da podrži ovaj odbrambeni savez“.

Stavridis je ujedno izrazio i određenu dozu zabrinutosti zbog nekih poteza novoizabranog američkog predsednika, pored ostalog imenovanja za novog državnog sekretara Reksa Tilersona, koji ima bliske veze sa Kremljom.

“SAD i Evropska unija su do sada veoma tesno sarađivali u pogledu primene sankcija protiv Rusije zbog aneksije Krima i mešanja u istočnoj Ukraniji. Međutim, donekle zabrinjava bliskost Trampove nove administracije sa Rusijom. Moraćemo da vidimo kako će se dalje odvijati događaji”.

Prema Stavridisu, ruski predsednik Vladimir Putin želi po svaku cenu da podrije snažne veze između SAD i Evrope:

“Smatram da je glavni cilj predsednika Putina da razbije transatlantski savez. On pokušava da izdejstvuje rascep između Amerike i Evrope kako bi stekao veći uticaj na evropskoj političkoj sceni. To bi mu takođe pomoglo da kontroliše ne samo zemlje u susedstvu Rusije, već i na širem evropskom i centralno-azijskom prostoru”.

Međutim, Stavridis priznaje da je Evropska unija suočena sa serijom opasnih izazova kao nikada do sada - od finansijske i migrantske krize, porasta nacionalističkih stranaka, do ruske avanturističke politike, koja ugrožava bezbednost Starog kontinenta. Bitno je da Amerika bude pouzdan evropski saveznik, kaže on:

“Pre svega treba da uverimo svoje NATO saveznike da ćemo zaista da ih branimo u slučaju vojnog napada od strane Rusije. To, pored ostalog, znači više brodova, vazdušnih patrola, vojnih rotacija, kao i opomena od strane međunarodnih organizacija, uključujući UN. Moramo da ukazujemo na prestupe Rusije, kao što su invazija Ukrajine i aneksija Krima, pa i Putinova podrška brutalnom dikatoru Bašaru al Asadu”.

I pored iznetog oštrog stava prema Rusiji, Stavridis ističe da Zapad ne želi povratak na hladni rat. Ali, bez “krupne diplomatske umešnosti ” - i jedne i druge strane - takav ishod se teško može izbeći, zaključuje bivši komandant NATO snaga za Evropu.