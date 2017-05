Hodžaj: dijalog Beograda i Prištine besmislen bez međusobnog priznavanja

Plan Prištine je da ove godine podnese zahtjev za status kandidata, izjavio je pred Spoljno-političkim komitetom Evropskg parlamenta, ministar spoljnih poslova Kosova, Enver Hodžaj. On smatra da Kosovo, kao što je to slučaj sa Srbijom, treba da bude nagrađeno za posao obavljen kod kuće i u okviru dijaloga Prištine i Beograda. Uz ovo, za ministra Hodžaja jedini prirodan završetak aktuelnog dijaloga je međusobno priznavanje- bez toga dijalog je besmislen I beskoristan, kaže Hodžaj.



Nakon tri godine od potpisivanja Sporazuma o stabilizaciji I pridruživanju i primjene Agende o evropskim reformama, Kosovo je, tvrdi ministar Hodžaj, spremno da aplicira za evropsko članstvo. On iznosi utisak da, i pored dobrog posla kod kuće i u dijalogu, Kosovo nema tretman kakav zaslužuje.

"Shvatamo da EU ne tretira Kosovo na jednak način kako podržava Srbiju. Željeli bi smo da vidimo da se srbija približava EU, shvatamo šta za Kosovo i region znači postojanje anti-evropske Srbije. Jako želimo da vidimo Srbiju, BiH, Crnu Goru, Makedoniju, Kosovo kao dio EU a u isto vrijeme mislim da treba da budemo nagrađeni za posao koji radimo kod kuće, kao što treba da budemo nagrađeni u dijalogu kao što su nagrađene naše kolege iz Srbije, a to sada nije slučaj."



Napredak Kosova i Srbije je u uskoj vezi sa napretkom dijaloga. Rekli ste da na njegovom kraju očekujete uzajamno priznavanje - da li je to realno?



"Veoma sam iskren, vjerujem da loša istorija između Kosova I Srbije, sukobi i rat koji se zbio, nije zbog univerzitetskih diploma, to nije bilo zbog prepoznavanja ličnih karata, zbog carinskih pečata, bilo je to zbog želje Srbije da dominira regionom, zbog želje da imaju kosovsku teritoriju bez Albanaca. Zato, sve dok Srbija ne priznaje Kosovo, neće se promijeniti ni agenda koja je dovela do konflikta dva društva. jedan od najjednostavnijih načina da se to mijenja je međusobno priznavanje. Mislimo da u srednjeročnom period Kosovo i Srbija mogu naći načina da se Kosovo primi u UN, drugi korak treba da bude međusobno priznanje a treći pomirenje dva društva. Nezavisno Kosovo nije pobjeda nad Srbijom, to je naše pravo kao zemlje, države."



Kosovoski ministar nije želio da komentariše najave sa albanske strane da, u slučaju gašenja evropskih perspektiva treba stvarati veliku Albaniju. Umjesto njega, to je prokomentarisala izvjestiteljka EP za Kosovo, Ulrike Lunaček.

"Nisu od pomoći ti pozivi za stvaranje Velike Albanije, ne pomažu ni onima koji žele nezavisno Kosovo, koji žele da Albanci budio dio vlasti u Makedoniji, ne pomažu ni napretku Albanije, jednostavno, takvi pozivi nikome nisu od koristi. Ne pokušavajte ponovo sa mijenjanjem granica, to nije od pomoći."



Inače, evropski parlamentraci su najviše interesa tokom razmjene mišljenja pokazali još i za rješavanje pitanja granice za CG, što je i preduslov Unije za bilo kakve korake naprijed, zatim borba protiv korupcije i orrganizovanog kriminala, kao i sudbina dijaloga nakon puštanja Haradinaja na slobodu. U svakom slučaju, ocjenjeno je, ukupna situacija u region Zapadnog Balkana daje razloge za ozbiljnu zabrinutost, a sam gost iz Prištine odnose Srbije i Kosova, situaciju u Makedoniji i unutrašnje prilike u BiH ocjenjuje kao pitanja od najveće važnosti za stabinost Zapadnog Balkana.