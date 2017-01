Hladno vreme - dobar razlog za trčanje

Niske temperature tokom zimskih meseci mogu da obeshrabre ljude da provode vreme napolju, još manje da trče. Ali u novom istraživanju, naučnici su dokazali da je to specifično stanje - hladno vreme, dobar razlog za ljude da trče. Oni kažu da trčanje po hladnom vremenu povećava učinak.

Trčati tokom zime suočeni sa hladnim temperaturama, jakim vetrom i klizavim putevima može da bude izazov ali i pored toga, mnogi koji to rade kažu da je lakše nego trčanje po vrućini. To bi moglo da bude tačno, kako su nedavno ustanovili naučnici na univerzitetu Sent Meri u Londonu, zato što niže temperature smanjuju nivo stresa za organizam, otkucaje srca i nivo dehidracije u poređenju sa toplijim uslovima.

“Imali smo grupu pojedinaca u komori u kojoj smo menjali temperaturne uslove leta ili zime, a oni su trčali 10 kilometara u svakom od tih uslova, nakon čega smo merili i uzimali podatke svakog trkača”, kaže Džon Bruer sa Univerziteta Sent Meri u Londonu.

On dodaje da svaki korak kod trkača proizvodi toplotu:

“Toplota se prikuplja u telu i može da bude veoma štetna ukoliko je ne izgubite. Jedan od mehanizama je znojenje ali takođe gubimo toplotu tako što šaljemo krv na površinu kože gde odlazi u spoljno okruženje. To predstavlja opterećenje za srce, posebno u toplim uslovima u kojima je mnogo teže izgubiti toplotu ako je spoljno okruženje takođe toplo.”

A, to povećanje napora može da bude veoma značajno.

“Ustanovili smo da su otkucaji srca bili oko 6 odsto veći u toplijim uslovima, da su trkači dehidrirali za oko 30 do 38 odsto više u toplijim uslovima. A, u testovima njihove termalne regulacije, njihovo poimanje toplote bilo je za oko trećinu niže kada su trčali u hladnijim uslovima.”

Pošto organizam ne mora toliko teško da radi kako bi upumpalo krv na površinu kože, to znači da trčanje na nižim temperaturama zahteva manje energije tako da bi, kaže Bruer, ozbiljni trkači mogli da sačuvaju vredne sekunde svojih ličnih rekorda tako što će izabrati da trče zimi pre nego leti.

“Ako pogledate vrhunske sportiste, razlika između uspeha i neuspeha su sekunde, svakako ne minuti. Možemo da budemo uvereni da u hladnijim uslovima možete da sačuvate dobar deo vremena vašeg ličnog rekorda.”

Zato, toplo se obucite i počnite da trčite.