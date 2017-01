Super brzi vozovi uskoro postaju realnost?

Krajem ovog meseca, nekoliko desetina dizajnerskih timova okupiće se u Los Anđelesu na takmičenju pod generalnim sponzorstvom vlasnika firme „Spejseks“ Ilona Maska, što će nam pružiti uvid u budućnost prevoza. Inženjeri će predstaviti svoje verzije „Hyperloop“ sistema za prevoz – super brzog voza koji može da razvije brzinu od 1.200 kilometara na sat.

Hajperlup je nešto kao električni metak, koji zuji kroz neprekidnu cev pištolja. Tako izgleda verzija Univerziteta za tehnologiju Delft – elegantni belo-zeleno-crni metak koji se kreće brzinom koja prkosi Maglevu, najbržim vozovima na svetu.

“U stvari je jako jednostavno. To je objekat na pritisak. Ima sistem za levitaciju, sistem za kočenje i elektroniku, i to je sve što vam je potrebno da bi hajperlup radio”, kaže Saša Larma sa Univerziteta Delft.

Saša Larma kaže da je dizajn njegove škole jedinstven p tome što ne koristi previše energije za kretanje.

“To nisu elektro magneti kojima treba struja, već su to pasivni, stalni magneti, one koje stavljate na frižider npr. - i to čini čitav sistem energetski štedljivim. Ne treba vam nikakvo napajanje da biste pokrenuli levitiranje. Samo razvijete brzinu i vozilo samo hoće da se podigne i da počne da lebdi”.

Takmičenje organizuje izvršni direktor “Tesla Motorsa” i “Spejseksa” Ilon Mask. On je 2013. podržao “hajperlup” koncept kao budućnost prevoza, a zatim najavio takmičenje u kojem će timovi studenata i nezavisnih inženjera moći da testiraju svoje projekte u odnosu na druge.

Dizajn Delfta – jedan od 30 koji su ušli u poslednji krug – je elegantan, lagan, težaj svega 150 kilograma, i kako tvrdi Larma – bezbedan.

“Čak i kada nestane struje u celom vozilu, ono vrlo brzo stane tako da su svi bezbedni”.

Tim Univerziteta Delft se nada da će im pobeda na takmičenju u Los Anđelesu otvoriti vrata za nove investicije, a možda čak i ugovore za početak izgradnje “Hajperlup” sistema širom planete.