"Lakše nekad iz Jugoslavije u Italiju, nego danas iz Hrvatske u Sloveniju"

Nedavna mjera Evropske komisije kojom su uvedene sistematske kontrole putnika na spoljim granicama EU dovela je do kilometarskih kolona i višesatnog čekaja na granicama što, upozorili su evropski parlamentarci iz Hrvatske i Slovenije, ozbiljno ugrožava ne samo slobodu kretanja onih koji imaju pravo na prelazak granice već I ekonomije država koje, poput Hrvatske, u velikoj mjeri ovise od stranih turista.



Približava se ljeto, turistička sezona i pojačan prelaz putnika preko spoljnih granica Unije a Evropske komisija je, želeći pojačati bezbjednost evropskih članica, uvela mjeru kontrole koja se do sada pokazala kao dodatni problem, naročito južnim članicama Unije.



"Sedmog aprila sam bila među hiljadama putnika koji su morali da čekaju više od pet sati da bi iz Slovenije ušli u Hrvatsku. Bila je poptpuno haotična situacija, koju smo mogli i da predvidimo zbog sistematske kontrole putnika. Eksperti su upozoravali da se takvo nešto može desiti jer nije bilo odgovarajuće analize njenih posljedica", kaže članica Evropskog parlamenta iz Slovenije Tanja Fajon.



“U petak, 7. aprila kad je uredba stupila na snagu, vraćao sam se doma s prošle strasburške sjednice i na gradničnom prelazu Dragonja -Kaštel dočekala me kolona od dva kilometra u kojoj sam čekao dva sata. U subotu ujutru sam odmah napisao pismo predsendiku Junkeru i premijeru Plenkoviću koji me je nakon toga nazvao i obećao dogovorit susret sa premijerom Cerarom i predsednikom Junkerom. Taj se susret dogodio 29. aprila, a rezultat njihovog razgovora je da će se u slučaju kada su čekanja u kolonama dulja od 15 minuta preći sa totalnih na ciljane kontrole. Namera tri prijatelja je dobra, ali više cilja na smirivanje ogorčenih građana, a ne na pravo rešenje problema nepotrebnih zastoja. To je u praksi podležno samovolji pojedinaca i nije formalizirano propisima. Ispravno rešenje je uvođenje ciljanih kontrola kao pisano pravilo”, kaže član Evropskog parlamenta iz Hrvatske Ivan Jakovčić.



Hrvatsku problemi sa provođenjem naloga EK posebno pogađaju - na pragu je turistička sezona, a prihod od turizma čini gotovo 20 posto od ukupnih prihoda hrvatske ekonomije. Začudo, upravo zato što očekuju da će turistička sezona u Hrvatskoj da trpi zbog problema na granicama, u Komisiji su smanjili planiranu stopu rasta za Hrvatsku.



“Ako se dugačke kolone nastave, mogu utjecati na dolazak turista u ljetnim mesecima, što če uticati na prihod od turizma koji je za vašu zemlju jako važan, izjavio je poverenik Moskovici. Upravo je primena uredbe o sistemskim kontrolama istaknuta kao važan razlog zbog kojeg su projekcije Komisije o rastu Hrvatske umanjene. Paradoksalno je i nedopustivo da Komisija prognozira umanjen rast zbog provedbe uredbe koju je sama predložila. Postojeći evropski sigurnosni mehanizmi pokazali su previse slabosti nakon terorističkih napada, pre svega zbog nepostonja razmene sigurnosnih informacija između zemalja članica. Bolja saradnja sigurnosnih sustava preduvjet je za veću sigurnost građana. Politička realnost zahteva jačanje sigurnosti Unije, ali ova uredba ne može kompenzirati temeljne slabosti”, kaže član EP iz Hrvatske Tonino Picula.

“Siguran sam da djelite moje mišljenje da ipak glavni apsurd taj što smo iz Jugoslavije lakše odlazili u Italiju I Austriju, nego danas iz Hrvatske u Sloveniju I obrnuto, a obe su zemlje članice EU”, ocenjuje Ivan Jakovčić.

Istina, iz Brisela su poručili da se mjere kontrole mogu provoditi ciljano umjesto sistematski, ukoliko su gužve na granicama prevelike. Međutim, niko nije rekao kako i precizno kada, niti dao upute o tome, tako da je sve još uvijek ostalo na graničarima I strpljenju putnika u dugim redovima na graničnim prelazima.