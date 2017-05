Voriorsi prvi u istoriji bez poraza do finala NBA plej-ofa

Košarkaši Golden Stejt Voriorsa prvi su finalisti NBA plej-ofa, pošto su sinoćnjim trijumfom u San Antoniju - 129:115 stigli do 4-0 u seriji finala Zapadne konferencije...



Voriorsi su prvi tim u istoriji NBA lige, koji je do finala plej-ofa došao bez poraza u doigravanju - aktuelni MVP Stefan Kari i saigrači, redom su sa po 4-0 pobeđivali Portland, Jutu i San Antonio, na putu do trećeg uzastopnog velikog finala, u kojem čekaju pobednika finala Istočne konferencije - Klivlend ili Boston.

Trenutni rezultat u toj seriji je 2:1 za Klivlend, koji je domačin četvrte utakmice.

U slučaju da se Klivlend plasira u veliko finale, biće to treća godina za redom da se za trofej bore Voriorsi i Kavalirsi, s tim da je kalifornijski tim bio bolji 2015, a klub iz Ohaja, prošle godine.

Utakmica u ponedeljak bila je ujedno mogući oproštaj argentinskog internacionalca Manua Đinobilija, koji je pri izlasku sa parketa dobio ovacije 20 hiljada navijača.

Đinobili, koji u julu puni 40 godina, još nije saopštio da se povlači, a ovo mu je bila 15 sezona u NBA ligi.