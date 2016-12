Odlazak legende - preminuo Džordž Majkl

Džordž Majkl, britanska pop zvezda koji se u mladosti proslavio sa grupom WHAM! da bi nastavio uspešnu solo karijeru, izazivajući kontroverzu ali i snimajući velike hitove koji su soul i dens muziku spajali sa smelim društvenim i ličnim komentarima, preminuo je u nedelju, saopštila je njegova publicistkinja. Imao je 53 godine.

Majkl je preminuo u svojoj kući u Goringu u Engleskoj. Njegova publicistkinja Sindi Berger izjavila je da nije bio bolestan. Majklov menadžer, Majkl Lipman, naveo je da je uzrok smrti - prestanak rada srca. Pevačeva porodica objavila je saopštenje u kojem se navodi da je "preminuo u miru, kod kuće za vreme božićnih praznika". Porodica je zamolila za poštovanje njene privatnosti u teškim trenucima, navodeći da u ovoj fazi neće biti dodatnih komentara sa njihove strane.

Pre Lipmanovog saopštenja, engleska policija je objavila saopštenje u kojem navodi da uzrok smrti još nije utvrđen ali da nema sumnjivih okolnosti, dodajući da će se obaviti obdukcija.

Odlaskom Džordža Majkla nastavljena je bolna godina za muzičku industriju, pošto su Dejvid Bouvi, Prins i Glen Frej među onima koji su nas napustili pre nego što su napunili 70 godina.

Jedan od giganta muzike 1980-ih i 90-ih, i rani idol MTV generacije, Majkl je od početka uživao ogromnu popularnost zahvaljujući hitovima kao što su "Wake Me Up Before You Go-Go," "Young Guns (Go For It)" i "Freedom." Kao solo umetnik, razvio se u ozbiljnijeg pisca i kantautora, koga su kritičari veličali zbog moćnog glasa i ekspresivnog stila. Prodao je više od 100 miliona albuma,osvojio brojne Gremije i Američke muzičke nagrade i snimio duete, između ostalih sa Aretom Frenklin, Rejem Čarlsom, Lućanom Pavarotijem i Eltonom Džonom.

"Izgubio sam dragog prijatelja - plemenitu, širokogrudu dušu i briljantnog umetnika", napisao je Elton Džon na Instagramu. .

Džordž Majkl je dospeo do samog vrha, ali ga je mučio status zvezde. Želeo je da smanji broj turneja i intervjua i pusti da njegove pesme govore za njega. Jedna ostarela superzvezda smatrala je da se ponaša budalasto: u javnom pismu datiranom na 9. septembar 1990, Frenk Sinatra je savetovao Majkla da se "opusti i peva".

"Tragedija slave je kada se niko ne pojavi i pevaš čistačici u nekom praznom lokalu koji nije video mušterije vekovima", napisao je Sinatra.

Privlačnog izgleda i opuštenog ponašanja na sceni, Majkl je formirao duo WHAM! sa svojim školskim drugom Endrjuom Ridžlijem početkom 1980-ih. Uz pomoć MTV koji je nastao otprilike u isto vreme, bend je ubrzo postao popularan preko Atlantika - u SAD - a Majkl je kao pevač grupe obično bio u centru pažnje.

Započeo je solo karijeru malo pre nego što se WHAM! raspao, objavljivanjem mega-hita "Careless Whisper" i tako načinio laganu tranziciju. Kritičari su pesme WHAM! smatrali "zaraznim" ali bez dubine, i davali su mnogo više ocene njegovom radu kao soliste.

Tokom cele karijere, upotreba droge i sklonost ka rizičnom seksu često su ga dovodili u sukob sa zakonom, a najpoznatiji je bio incident iz 1998 kada je uhapšen u Los Anđelesu zbog nepristojnog ponašanja na javnom mestu. Ipak, uspeo je da incident preokrene u materijal za popularnu pesmu u kojoj je parodirao sopstveno ponašanje, a priznanje da je homoseksualac ga je u to vreme učinilo još popularnijim među fanovima.

Njegov prvi solo album "Faith" iz 1987. prodat je u više od 20 miliona primeraka, i doneo nekoliko hit singlova uključujući provokativni "I Want Your Sex", koji je pratio podjednako provokativni video spot koji je često puštan na MTV-ju.

Pesma je bila kontroverzna ne samo zbog eksplicitne teme nego i zato što je viđena kao podsticanje neobaveznog seksa i promiskuiteta u vreme dok je epidemija AIDS-a bila u punom mahu. Majkl i njegovi saradnici pokušali su da ublaže takav utisak time što je pevač napisao "Istraži monogamiju" na nozi i leđima manekenke u spotu.

U to vreme, Majkl nije otkrio svoju homoseksualnost a dobar deo njegovog uspeha na top listama bio je zasnovana na njegovoj seksualnoj privlačnosti mladim ženama. U njegovim video spotovima, prelepe manekenke su se često borile za njegovu pažnju. Međutim, situacija se naglo promenila 1998. kada je uhapšen zbog nepristojnog ponašnja u javnom toaletu Los Anđelesu. Događaj je privukao međunarodnu medijsku pažnju a na kratko se činilo da će Majklov status najprodavanijeg muzičara biit ugrožen. Međutim, umesto da se izvinjava, on je snimio singl i video "Outside" u kome je sa humorom pristupio optužnici i ismevao losandjeleske policajce koji su ga uhapsili. Kao i sve njegove pesme u to vreme, singl je prodat u velikom broju primeraka što mu je pomoglo da prevaziđe incident, a ujedno ga je navelo da otvoreno progovori i svojoj seksualnoj orijentaciji.

Te godine su bile vrhunac Majklovog komercfijalnog uspeha, koji je povremeno bio umanjen zbog produžene pravne bitke sa njegovom izdavačkom kućom Soni.

Ostao je snažna muzička sila tokom cele karijere, objavljujući albume i nastupajući pred masama obožavalaca, uprkos sve češćim susretima sa policijom, od kojih su mnogi bili posledica njegove vožnje pod uticajem narkotika, uključujući i nekoliko saobraćajnih udesa.

Majkl nije krio da koristi marihuanu i sedative a nekoliko puta je zaspao za volanom pod uticajem kombinacije ta dva. Vozačka dozvola mu je konačno oduzeta na pet godina 2010. kada se svojim kolima zabio u jednu prodavnicu.

Ponovo je uhapšen u severnom Londonu 2008, ovog puta zbog upotrebe narkotika, posle čega se izvinio svojim obožavaocima i obećao da će dovesti svoj život u red. Godinu dana ranije, u jednom televizijskom intervjuu naveo je da njegovi problemi potiču iz autodestruktivnog karaktera i potrebe da privlači pažnju. Na pres konferenciji 2011. izjavio je da smatra da je svojim ponašanjem izneverio mlade i olakšao drugima da kritikuju i omalovažavaju homoseksualce.

Uprkos tim ličnim problemima, njegovi muzički nastupi ostali su kvalitetni kao i uvek.

Džordž Majkl, koji je imao snažne grčko-kiparske korene, rođen je u Engleskoj kao Jorgos Panajotou. Bio je aktivan u mnogim humanitarnim organizacijama i pomogao prikupljanju sredstava za borbu protiv side, pomoć deci sa ulica i podršku pravima homoseksualaca.